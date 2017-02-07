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07 февраля 2017 года 20:03

Рубль слегка снижается к доллару вечером в понедельник, но в целом демонстрирует относительную устойчивость

Москва. 7 февраля. Доллар США умеренно повышается, а евро слегка снижается на торгах "Московской биржи" во вторник вечером на фоне падения нефти и начавшихся покупок валюты со стороны Министерства финансов.

Курс доллара США составил 59,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,29 руб./EUR1, снизившись на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,9 копейки, до 61,03 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение рубля к доллару и бивалютной корзине обусловлено, прежде всего, снижением цен на нефть и проведением Минфином операций по покупке валюты в фонды. Хотя второй фактор в целом не играл значимой роли, так как рублевая цена барреля Brent во вторник даже немного снизилась в сравнении с торгами понедельника, что говорит о том, что рубль даже не в полной мере отыграл снижение нефтяных цен. В 19:00 МСК баррель нефти в рублевом эквиваленте стоил 3,265 тыс. рублей, в то время как на закрытие сессии в понедельник баррель оценивался в 3,28 тыс. рублей.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов в первый день покупки валюты, Минфин намерен одновременно продолжать использовать средства Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета. По его словам, не исключена ситуация, когда Минфин будет в одно и то же время тратить средства Резервного фонда и покупать валюту на рынке.

Нефть ускорила падение в ходе вечерних торгов во вторник, при этом Brent впервые с 27 января опускался ниже $55 за баррель на опасениях очередного роста запасов топлива в США. Министерство энергетики США обнародует данные о запасах топлива в среду в 18:30 МСК. Эксперты в среднем ожидают роста запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, до близкого к историческому рекорду уровня.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 1,04% - до $55,14 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,34% - до $52,3 за баррель.

Комментируя ход торгов, дилер Металлинвестбанка Петр Милованов указал, что рубль ослабел на фоне снижения цен на нефть. "Ничего особенного в ходе сессии не происходило. Рубль подходил к уровню 59,50 руб./$1, когда нефть падала ниже $55 за баррель. Нельзя сказать, что на рынке происходит что-то неординарное - прямая зависимость рубля от нефти сохраняется, и рубль пока торгуется в тех же коридорах, что и в последние пару месяцев", - отметил он.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков указал, что падение покупательского спроса на рубли оказалось весьма ощутимым в ходе торгов вторника. "Казначейство РФ не смогло заинтересовать банки депозитным аукционом на 100 млрд рублей по ставке 9,8% на 35 дней. Со вторника осуществляются покупки валюты в пользу Минфина, что также оказывает давление на рубль и увеличивает рублевое предложение. Схожая ситуация будет сохраняться в ближайшие дни, если нефть не возобновит рост. Кроме того, у пары "доллар-рубль" сформировалась техническая поддержка в зоне 58,5-59 руб./$1", - полагает он.

Эксперты Sberbank CIB обратили внимание на мнение ЦБ РФ, согласно которому запланированные Минфином валютные интервенции повышают инфляционные риски в краткосрочной перспективе. "В ближайшие месяцы регулятор, скорее всего, не будет снижать процентные ставки, чтобы избежать излишней волатильности рубля", - прогнозируют аналитики Sberbank CIB. Они не ожидают сколько-нибудь существенного ослабления рубля в феврале из-за значительного объема продаж долларов со стороны экспортеров. "Вместе с тем валютные интервенции чреваты асимметричными рисками для курса рубля: риски его роста теперь более ограничены, и при этом созданы условия для ослабления", - подчеркивают они.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, регулярность проведения операций по покупке Минфином РФ валюты окажет непосредственный эффект на смещение равновесного курса доллара наверх. "Мы оцениваем этот эффект до 5-8% в текущем году. Было бы, наверное, смело ожидать, что именно в день выхода на рынок Минфина будет обозначен разворот по рублевым парам, но в сочетании со снижением цен на нефть этого никак нельзя исключать", - уверен эксперт.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на среду на 48 копеек, до 58,71 руб./$1, и повысил курс евро на 8 копеек, до 63,2362 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 49,29 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,2583 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника вырос на 50,11 копейки по отношению к 6 февраля и составил 59,3147 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 836,613 млн, из которых $1 млрд 139,582 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 697,031 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 12 копеек по отношению к понедельнику - до 63,2679 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника вырос на 7 копеек по отношению к 6 февраля и составил 63,2575 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR483,052 млн, из которых EUR 238,429 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR 244,623 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник вновь немного снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 17 базисных пунктов (б.п.), составив 10,03% годовых (минимум с начала ноября прошлого года). Ставка на семидневный срок после трех дней отсутствия изменений снизилась также на 17 пунктов - до 10,21% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. - до 10,38% годовых. Ставки на 3 месяца и на срок 6 месяцев снизились на 6 б.п. и 8 б.п. соответственно - до 10,43% годовых.

Банки разместили во вторник, 7 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 710 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,93% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 320 млрд рублей в среднем под 9,89% годовых.

Кроме того, для абсорбирования излишней ликвидности из банковского сектора Банк России провел дополнительный депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 1 день, в рамках которого банки разместили 274,9 млрд рублей под 9,8% годовых (при максимальном объеме привлекаемых средств в 380 млрд рублей).


Опубликовано: /Финмаркет/
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