Рынок акций подрос по ММВБ за счет ослабления рубля и коррекции в Европе, продолжилось ралли "префов" Россетей

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по индексу ММВБ на фоне наметившейся коррекции фондовых площадок Европы и США, а также благодаря ослаблению рубля; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2218,77 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1179,21 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 59,28 рубля (+0,38 рубля).

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,3%); продолжилось пятый день подряд ралли "префов" "Россетей" (+3,1%, до 2,449 рубля), обновивших максимум с лета 2011 г. на ожиданиях высоких дивидендов за 2016 год.

Поддержку бумагам Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%) оказал отчет по РСБУ за январь - банк получил чистую прибыль в размере 57,9 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее (28,3 млрд рублей).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Мосбиржи" (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%).

Акции "Аэрофлота" упали, несмотря на вышедший накануне вечером хороший отчет по РСБУ за 2016 год: компания получила 30,6 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 19 млрд рублей годом ранее. Выручка за год выросла на 16,8%, до 427,9 млрд рублей. В компании это объясняют расширением сети маршрутов и ростом пассажиропотока за прошлый год на 11%, до 29 млн человек.

Во вторник снизилась фондовая Азия из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, однако подросла Европа (FTSE, S&P 350, DAX растут на 0,5-0,7%) и корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил, что не исключает повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на мартовском заседании, а также по-прежнему поддерживает три повышения ставок в 2017 году, пишет The Wall Street Journal.

Нефть во вторник после локальной коррекции продолжила снижение из-за опасений относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара.

Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник откатилась до $55,06 за баррель (-1,2%), мартовская цена WTI - до $52,23 за баррель (-1,5%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, индекс ММВБ не опустился ниже критических 2200 пунктов благодаря ослаблению рубля. Настроения на европейских площадках во вторник сложно назвать радужными, инвесторы оказались разочарованы корпоративными отчетностями европейских компаний.

Нефть Brent во вторник подешевела, что совпало с началом операций на внутреннем валютном рынке для целей Минфина РФ. В итоге доллар на бирже в Москве поднялся выше 59 рублей, и в ближайшее время возможность дальнейшего ослабления рубля сохранится.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, одним из поводов для оптимизма в секторе телекомов стала информация о предложениях Минэкономразвития компенсировать телекоммуникационным компаниям часть нагрузки в рамках "закона Яровой". Общим негативом для рынка является то, что S&P Global предполагает сохранять "мусорный" рейтинг РФ в течение как минимум одного года.

Китайский рост потребления нефти, согласно информации Reuters, замедлился в 2016 году до 2,5% по сравнению с 3,1% в 2015 году и 3,8% в 2014 году. Основные потери в потреблении наблюдались по позиции дизельного топлива, а рост потребления бензина замедлился до "однозначных" значений процентов. Дополнительным источником негатива также могут быть данные по запасам в США. Наконец, рынок может дождаться долгожданного увеличения производства нефти в США по официальной статистике, так как за последние три недели число активных нефтяных буровых в США выросло на 61 единицу.

Ослабление рубля частично компенсировало негатив падающей нефти для индекса ММВБ, однако ситуацию это не меняет. Российские активы столкнулись с отсутствием больших идей для роста и больше склонны к падению, даже на фоне вполне существенного притока средств нерезидентов. Ослабление рубля происходит как при содействии покупок валюты в пользу Минфина, так и под давлением внешних факторов, но назвать этот процесс критичным также нельзя. Рубль хорошо защищен от провала высокой ставкой ЦБ и снижающейся инфляцией, считает А.Кочетков.

Директор аналитического департамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов отмечает, что ожидания относительно сворачивания антироссийских санкций развеялись, а цены на нефть упали после информации Baker Hughes об ускорении роста буровых установок в США, а также на фоне ослабления напряженности вокруг КНДР и Ирана.

Акции "Аэрофлота" упали на фоне коррекции ожиданий относительно дивидендов и сигнале о перекупленности бумаг. Бумаги "Северстали" продолжили дешеветь на новостях о налоговых претензиях на сумму 400 млн рублей.

Способность российского рынка удержаться выше 2200 пунктов по индексу ММВБ является позитивным техническим фактором, но попытки проверки на прочность этого уровня на неделе сохранятся. Как только инвесторы проанализируют возможные масштабы роста пары доллар/рубль и отсутствие возможностей или планов ЦБ РФ влиять на валютный курс сильнее, чем на 40-50 копеек в день, у них сложатся ожидания очередной волны укрепления рубля при следующем налоговом периоде в конце месяца, и это явно ускорит снижение фондового рынка в целом. В среду индекс ММВБ может упасть до 2190 пунктов, индекс РТС - до 1150 пунктов при росте доллара к 59,9 руб., считает аналитик.

По словам аналитиков Sberbank CIB, укрепление доллара вернуло цену Brent в диапазон $55-56 за баррель. Американскую валюту поддержали ожидания инвесторов, что резких изменений денежно-кредитной политики в Европе ожидать не следует - такой вывод был сделан из выступления М.Драги. Глава ЕЦБ подчеркнул, что улучшение макроэкономической ситуации и ускорение инфляции в последнее время связаны с восстановлением цен на энергоносители и что экономика региона еще не готова к сворачиванию стимулирующих мер. На прошлой неделе укреплению доллара способствовали данные о динамике занятости вне сельского хозяйства США за январь, превзошедшие ожидания благодаря активному найму в строительстве и розничной торговле. Но этот показатель благоприятен и для цен на нефть, так как предполагает сохранение хорошего спроса на энергоносители. Дальнейший рост доллара ограничен обострением геополитической неопределенности.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, акции "Аэрофлота" выглядят хуже рынка из-за слабого отчета за IV квартал, в котором авиаперевозчик зафиксировал убыток по РСБУ в размере 12,2 млрд руб., хотя за год прибыль компании составила 30,6 млрд руб. Акции "АЛРОСА" растут на отчете за январь - компания увеличила общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции на 60%.

Бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%) не отреагировали на известия о планах компании начать SPO уже в ближайшие дни. Возможно, отсутствие реакции котировок связано с тем, что параметры потенциальной сделки, включая продающих акционеров и объем пакета, еще не были обнародованы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+14%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+6,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,5%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%).

Упали акции АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (-6,9%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-4,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,6%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-1,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,379 млрд рублей (из них 5,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).