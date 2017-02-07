Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне коррекции UST

Москва. 7 февраля. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне небольшой ценовой коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их роста накануне. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 6 февраля всего на 1 базисный пункт - до 120,2% от номинала, что соответствует доходности 2,395% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 6 февраля на 6 базисных пунктов - до 101,11% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,54% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 2 пункта и составил 85,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 19 базисных пунктов - до 113,44% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,96% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 16 базисных пунктов - до 109,55% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт и составила 4,96% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 пунктов, до 103,72% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,26% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене - 106,6% от номинала, что соответствует доходности 3,74% годовых.

"Сегодня в секторе российских валютных гособлигаций не наблюдается каких-то заметных движений, изменения котировок в основном незначительные и не выходят за рамки бокового диапазона. Возможно, это связано с тем, что мировые инвесторы находятся в ожидании новых сигналов относительно будущей денежно-кредитной политики мировых центробанков, прежде всего ФРС США. Кроме того, инвесторы пристально следят за заявлениями нового президента США Дональда Трампа и за тем, и как его действия согласуются с предвыборными обещаниями. На рынке базовых активов - US Treasuries - также не наблюдается явного перевеса в ту или иную сторону. После вчерашнего роста котировки облигаций Казначейства США сегодня слегка корректируются вниз. Единственным явным негативным фактором выступает снижающаяся нефть, но там снижение тоже относительно скромное, и вряд ли оно способно серьезно повлиять на расстановку сил на рынке отечественных евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Скорее всего, участники рынка будут ждать следующую неделю, когда в США и Европе будет публиковаться больше макроэкономических данных, способных повлиять как на товарные, так и на фондовые рынки. Эти данные могут привести к формированию новых сигналов для инвесторов. Пока же рынок находится в локальном равновесии", - считает А.Полютов.