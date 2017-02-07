Евро привлекает к себе повышенный интерес - Saxo Bank

"В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе 111,7), а пара евро/доллар США пытается пробиться ниже ключевой отметки 1,0700+. Сырьевые доллары также сдают позиции. Возможно, это важный момент, которого мы так долго ждали, но однозначные выводы делать пока рано. Евро снижается под влиянием динамики спредов – риски быстро растут, а рынок остро реагирует на новостные заголовки. Сейчас ситуация неясна, мы продолжаем следить за периферийными спредами в ЕС", – отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.