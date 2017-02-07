БКС поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку почти в два раза

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 121 рубля до 225 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 177,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 178,1 рубля за штуку.