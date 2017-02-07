Рубль снижается к доллару следом за нефтью и на фоне начавшихся покупок валюты Минфином

Москва. 7 февраля. Доллар США и евро повышаются на торгах "Московской биржи" во вторник днем на фоне снижения нефтяных котировок и начавшихся покупок валюты со стороны министерства финансов.

Курс доллара США составил 59,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,397 руб./EUR1, повысившись на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24 копейки, до 61,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на среду на 48 копеек, до 58,71 руб./$1, и повысил курс евро на 8 копеек, до 63,2362 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение рубля к доллару и бивалютной корзине обусловлено как проведением министерством финансов операций по покупке валюты в фонды, так и некоторым понижением цен нефти. С 7 февраля по 6 марта ЦБ РФ будет скупать для Минфина валюту в объеме 6,3 млрд рублей в день. Причем, как отметил министр финансов Антон Силуанов в первый день покупки валюты, Минфин намерен одновременно продолжать использовать средства Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета. По его словам, не исключена ситуация, когда Минфин будет в одно и то же время тратить средства Резервного фонда и покупать валюту на рынке.

Нефть возобновила снижение в ходе торгов во вторник в связи с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и с укреплением доллара. Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,39% - до $55,59 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,28% - до $52,86 за баррель.

"С открытия биржевой сессии рубль снижается относительно доллара, котировки уходят в район 59,4 руб./$1. Связано это с общим укреплением американской валюты в мире, с подешевевшей нефтью. Также не исключен и фактор валютных интервенций. Согласно заявлениям, с 7 февраля ЦБ начинает покупки валюты на открытом рынке по поручению Минфина. Каждый день, как было заявлено, на эти цели будет тратиться по 6,3 млрд рублей. В совокупности с изменениями цен на нефть это будет вызывать высокую волатильность на валютном рынке", - комментирует ситуацию на торгах руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Сегодня Центробанк начал для Минфина покупку валюты темпами $106 млн в день. Мы не ожидаем существенной реакции рубля на это событие до того момента, пока нефтяные котировки остаются выше $55 за баррель, а также сохраняется повышенный интерес к отечественному рынку со стороны иностранных инвесторов", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, напротив, не исключила краткосрочного всплеска волатильности на валютной бирже в первые дни валютных интервенций. По ее словам, сильным уровнем сопротивления по доллару США, как и прежде, выступает отметка 62 руб./$1.

Эксперты Sberbank CIB обратили внимание на мнение ЦБ РФ, согласно которому запланированные Минфином валютные интервенции повышают инфляционные риски в краткосрочной перспективе. "В ближайшие месяцы регулятор, скорее всего, не будет снижать процентные ставки, чтобы избежать излишней волатильности рубля", - прогнозируют аналитики Sberbank CIB. Они не ожидают сколь-нибудь существенного ослабления курса рубля в феврале из-за значительного объема продаж долларов со стороны экспортеров. "Вместе с тем валютные интервенции чреваты асимметричными рисками для курса рубля: риски его роста теперь более ограничены, и при этом созданы условия для ослабления", - подчеркивают они.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, регулярность проведения операций по покупке Минфином РФ валюты окажет непосредственный эффект на смещение равновесного курса доллара наверх. "Мы оцениваем этот эффект до 5-8% в текущем году. Было бы, наверное, смело ожидать, что именно в день выхода на рынок Минфина будет обозначен разворот по рублевым парам, но в сочетании со снижением цен на нефть этого никак нельзя исключать", - уверен эксперт.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник вновь немного снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 17 базисных пунктов (б.п.), составив 10,03% годовых (минимум с начала ноября прошлого года). Ставка на семидневный срок после трех дней отсутствия изменений снизилась также на 17 пунктов - до 10,21% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. - до 10,38% годовых. Ставки на 3 месяца и на срок 6 месяцев снизились на 6 б.п. и 8 б.п. соответственно - до 10,43% годовых.

Банки разместили во вторник, 7 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 710 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,93% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 320 млрд рублей в среднем под 9,89% годовых.

Кроме того, для абсорбирования излишней ликвидности из банковского сектора Банк России провел дополнительный депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 1 день, в рамках которого банки разместили 274,9 млрд рублей под 9,8% годовых (при максимальном объеме привлекаемых средств в 380 млрд рублей).