.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Во второй половине дня индекс ММВБ продолжит снижаться вслед за акциями нефтегазовых компаний - Dukascopy Bank SA
.
07 февраля 2017 года 14:33
Во второй половине дня индекс ММВБ продолжит снижаться вслед за акциями нефтегазовых компаний - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд на фоне сохраняющихся политических рисков, вязанных с выборами во Франции и Италии, на глобальном рынке акций доминируют продажи, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Одновременно снижаются цены на нефть марки Brent до $55,73 за баррель на опасениях роста запасов сырья в США. Дело в том, что консенсус аналитиков Reuters ожидает на последней неделе января увеличения запасов на 2,4 млн барр. Вслед за ценами на нефть и на опасениях начала валютных интервенций со стороны Минфина курс рубля относительно доллара опустился на 38 копеек до 59,29 руб./долл. В то же время европейская валюта дешевеет против рубля, отыгрывая вчерашнее заявление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте о необходимости продления программ, стимулирующих экономику ЕС. Российские индексы также снижаются в первую половину торговой сессии вторника. Так, индекс ММВБ с начала дня снизился на 0,1% и торгуется вблизи отметки 2208 пунктов, а индекс РТС из-за валютной переоценки дешевеет на 0,5% до 1172,8 пункта. По нашим оценкам, во второй половине дня индекс ММВБ продолжит снижаться вслед за акциями нефтегазовых компаний, которые дешевеют на опасениях роста в США запасов сырой нефти пятую неделю подряд".
- DCB_170207.zip (Размер - 41kb)
.
07 февраля 2017 года 20:03
Рубль слегка снижается к доллару вечером в понедельник, но в целом демонстрирует относительную устойчивость
Москва. 7 февраля. Доллар США умеренно повышается, а евро слегка снижается на торгах "Московской биржи" во вторник вечером на фоне падения нефти и начавшихся покупок валюты со стороны Министерства финансов. читать дальше
.07 февраля 2017 года 19:19
Рынок акций подрос по ММВБ за счет ослабления рубля и коррекции в Европе, продолжилось ралли "префов" Россетей
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по индексу ММВБ на фоне наметившейся коррекции фондовых площадок Европы и США, а также благодаря ослаблению рубля; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть. читать дальше
.07 февраля 2017 года 19:11
"На валютной секции Московской биржи на фоне негативной динамики в ценах на нефть основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил порядка 0,8%, поднявшись до 59,4 рубля, евро потерял символическую 0,01%,... читать дальше
.07 февраля 2017 года 18:55
Москва. 7 февраля. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне небольшой ценовой коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их роста накануне. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.07 февраля 2017 года 18:34
Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли доллара.... читать дальше
.07 февраля 2017 года 17:52
В среду индекс ММВБ может упасть до 2190 пунктов, индекс РТС - до 1150,8 пункта - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Российские фондовые индексы во вторник изменялись разнонаправлено, так как ожидания относительно сворачивания санкций уменьшились, а цены на нефть "припали" на более чем 1% после информации Baker Hughes об ускорении роста буровых установок и замедлении эскалации напряженности вокруг КНДР и Ирана.... читать дальше
.07 февраля 2017 года 17:25
В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе 111,7),... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:58
"Ко второй половине торгов вторника основные российские индексы демонстрируют разнонаправленное движение на противоречивом внешнем фоне. Во второй половине торгов в свете отсутствия важной макроэкономической статистики на нашем рынке возможно усиление продаж. Если до текущего момента он фактически... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:37
"Ослабление рубля частично компенсирует негатив падающей нефти для индекса ММВБ. Однако ситуацию это не меняет. Российские активы столкнулись с отсутствием больших идей для роста и больше склонны к падению даже на фоне вполне существенного притока средств нерезидентов. Ослабление рубля происходит... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:28
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:26
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 121 рубля до 225 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:01
"Сегодня Минфин начал покупку валюты на открытом рынке, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Объявленные объемы покупки невелики. Участники рынка гадают, как это повлияет на курсы валюты. Заявленные объемы покупок составляют чуть больше 6... читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:51
Москва. 7 февраля. Доллар США и евро повышаются на торгах "Московской биржи" во вторник днем на фоне снижения нефтяных котировок и начавшихся покупок валюты со стороны министерства финансов. читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:39
ынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ... читать дальше
.07 февраля 2017 года 13:50
На рынке сохраняется низкая торговая активность вследствие слабого внешнего и информационного фона, указывает аналитик ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. Большинство бумаг вновь корректируется, поводом является не только низкие обороты, но и снижение цены на нефть до $55,40. Это вызвало рост... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.