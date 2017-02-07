Сегодня рынок закроется в диапазоне 2195-2205 п. индекса ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

На рынке сохраняется низкая торговая активность вследствие слабого внешнего и информационного фона, указывает аналитик ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. Большинство бумаг вновь корректируется, поводом является не только низкие обороты, но и снижение цены на нефть до $55,40. Это вызвало рост курса USDRUB выше 59. А интервенции ЦБ и Минфина, если они есть, не оказывают заметного влияния на торги. Есть шансы сегодня закрыться выше 59,50, поскольку сохраняются ожидания укрепления доллара к мировым валютам после выхода статистики внешней торговли в США. Кроме того, резервы Китая упали ниже психологической отметки $3 трлн, что, по мнению эксперта, также свидетельствует в пользу укрепления доллара сегодня.

"Новость о якобы имевшем место предложении поддержать операторов связи вызвала рост котировок МТС, которые сегодня среди лидеров роста, - комментирует эксперт ИК. - Однако не исключаю, что вслед за опровержением новости, бумаги МТС могут скорректироваться в пределах 0,5 п.п. Однако несмотря на это, сохраняется возможность вернуться к предыдущим максимумам на уровень 280 руб. Не исключено, что какое-то решение по облегчению финансового бремени, связанного с хранением большого объема информации. Хуже рынка пока будут бумаги финансового и сырьевого секторов. Поддержкой по индексу ММВБ с технической точки зрения сейчас выступает 50 дневная средняя, ее пробитие вниз открывает дорогу к коррекции на уровень 2170 п. на горизонте нескольких дней. Сегодня, вероятнее всего, рынок закроется в диапазоне 2195-2205 п.".