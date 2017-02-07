Торговый диапазон на сегодня – 59,15-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия биржевой сессии рубль снижается относительно доллара, котировки уходят в район 59,41 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Связано это с общим укреплением американской валюты в мире, с подешевевшей нефтью. Также не исключен и фактор валютных интервенций. Напомним, что согласно заявлениям с 7 февраля ЦБ начинает покупки валюты на открытом рынке по поручению Минфина. Каждый день, как было заявлено, на эти цели будет тратиться по 6,3 млрд рублей. В совокупности с изменениями цен на нефть это будет вызывать высокую волатильность на валютном рынке. Но вернемся к внешним факторам. Инвесторы прекратили атаку на доллар, и, хотя пока рано говорить о его восстановлении, но уже заметен отток капитала из рисковых активов. Из новостей отметим высказывания чиновника ФРС – президента ФРС Филадельфии о том, что он поддерживает три повышения ставки в этом году. Более того, он уверен в том, что есть потенциал для повышения на 0,25 б.п. уже в ближайшее время (например, в марте). Наиболее ощутимые потери к доллару несет евро. Накануне глава ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте выступил по экономическим вопросам. Он отметил, что центральный банк не будет реагировать на временный всплеск инфляции. После комментариев Драги евро стал снижаться, что еще больше приблизило европейскую валюту к паритету с долларом. К рублю евро также снижался, котировки достигали значения 63,05 евро/руб. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,15-60,00 руб./долл."