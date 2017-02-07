Сегодня котировки ОФЗ продолжат двигаться в рамках "бокового" тренда - Промсвязьбанк

"В понедельник котировки длинных ОФЗ продолжили плавно "сползать" вниз, в том числе под влиянием дешевеющей нефти, объемы торгов были невысокими. Доходности большинства долгосрочных выпусков подросли на 2–4 б.п., до 8,1–8,35%, средний участок кривой остался в диапазоне 8,00–8,15%. Как мы и предполагали, в условиях падения шансов на снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ, позитивная статистика о январской инфляции и об инфляционных ожиданиях не привела к росту активности покупателей. На первичном рынке завтра пройдут аукционы ОФЗ, на которых, вероятно, будут предложены среднесрочные бумаги с фиксированным и переменным купонами. В корпоративном сегменте 8 февраля ожидается размещение 5-летних бондов ЧТПЗ (Ва3/–/ВВ-) серии БО-001Р-02 в объеме 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 9,95–10,20% годовых (доходность к погашению 10,20–10,46%). 9 февраля сбор заявок на облигации серии БО-05 объемом 15 млрд руб. проведет "Газпром" (Ba1/BB+/BBB-). Ориентир ставки 1-го купона – 9,0–9,2% годовых, что соответствует доходности к 7-летней оферте в размере 9,20–9,41% годовых. Ожидаем, что размещения пройдут по нижним границам ориентиров с учетом хорошего спроса на последние предложения (МТС, ГТЛК, ТМХ)", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.