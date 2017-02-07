Актуальным для Brent остается уровень $54-58 - "Нордеа Банк"

"Brent в очередной раз не смогла отстоять уровни $57+. Тема расширения санкций США в отношении Ирана для нефтяного рынка не имела продолжительного эффекта во многом благодаря тому, что ограничения не коснулись финансового и нефтяного секторов. Санкции направлены на связывание развития ракетных технологий Исламской республики. В то же время необходимо отметить решительность сторон строго придерживаться собственных интересов, что не исключает того, что уже в обозримом будущем рынок может получить куда больше оснований для роста премии за геополитический риск. Вместе с тем пока восстановление позиций долларом США и ожидаемый ренессанс сланцевиков переместились в авангард новостного фона на рынке. В этой связи актуальным для Brent остается уровень $54-58 где уравновешены все текущие темы. Касательно общего настроя на рынке хотелось бы обратить внимание на следующую деталь - согласно опубликованным данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США величина сальдированной "длинной" позиции оказалась максимальной с момента начала подсчета (июнь 2006 г., составив ~380 тыс. контрактов). То есть спекулянты по-прежнему полны оптимизма несмотря на все "НО", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.