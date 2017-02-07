Цель Минфина в районе 65 за доллар вряд ли будет достигнута ранее середины года - Локо Банк

"Сегодня стартуют интервенции ЦБ в интересах Минфина, поэтому рубль может оказаться под давлением, - предупреждает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В настоящий момент российская валюта торгуется в районе 59,18 к доллару, при этом нефть стоит выше $55,5 за баррель Brent. И других факторов, способных негативно повлиять на курс, просто нет. Тем не менее, учитывая параметры покупки валюты и объемы операций, ЦБ вряд ли окажется серьезное и критическое влияние на рынок. При прочих равных условиях путь даже к 61 за доллар займет не одну неделю, хотя эмоциональное влияние может оказаться значительно сильнее, так как трейдеры начнут сокращать длинные позиции. С другой стороны, неопределенность на рынке нефти достаточно высока, угроза со стороны ФРС и ставок ЦБ РФ отошла на второй план, укрепление доллара закончилось, поэтому даже с учетом интервенций нет поводов для волнения. Скорее всего, период девальвации будет очень длительным и неравномерным. Цель Минфина в районе 65 за доллар вряд ли будет достигнута ранее середины года".