Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, ММВБ пока держится выше 2200п за счет ослабления рубля

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается вслед за мировыми площадками, индекс ММВБ удерживает рубеж 2200 пунктов за счет ослабления рубля; лучше рынка выглядят бумаги Сбербанка после выхода сильного отчета за январь.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2205,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1171,84 пункта (-0,6%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 59,29 рубля (+0,38 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%).

Акции Сбербанка просели всего на 0,04% (до 172,8 рубля). Поддержку бумагам оказал отчет по РСБУ за январь - банк получил чистую прибыль в размере 57,9 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее (28,3 млрд рублей).

Акции "Аэрофлота" снижаются, несмотря на вышедший накануне вечером хороший отчет по РСБУ за 2016 год: компания получила 30,6 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 19 млрд рублей годом ранее. Выручка за год выросла на 16,8%, до 427,9 млрд рублей. В компании это объясняют расширением сети маршрутов и ростом пассажиропотока за прошлый год на 11%, до 29 млн человек.

Подросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Индексы в США в понедельник умеренно просели на фоне падения цен на нефть WTI и укрепления курса доллара, однако Dow Jones удержался выше 20 тыс. пунктов. В отсутствие статистики инвесторы сосредоточились на политических событиях и планах президента США Дональда Трампа, а также на технических индикаторах.

Во вторник снизилась фондовая Азия из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, в Европе динамика индексов разнополярная (FTSE подрос на 0,3%, S&P 350 упал на 0,7%) и дешевеет нефть.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил, что не исключает повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на мартовском заседании, а также по-прежнему поддерживает три повышения ставок в 2017 году, пишет The Wall Street Journal.

В Европе рынки взбудоражены президентской предвыборной кампанией во Франции, в частности, скандалом вокруг кандидата партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и обещаниями лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен вывести Францию из Евросоюза.

Нефть после локальной коррекции продолжает сползание из-за опасений относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара.

Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $55,6 за баррель (-0,2%), мартовская цена WTI - $52,89 за баррель (-0,2%).

Нефтяной рынок также реагирует на развитие отношений в группе Россия-США-Иран. Россия предостерегает новую администрацию США от попыток пересмотреть сделку по иранскому атому, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мой совет американским коллегам по иранской ядерной "сделке" очень простой: не пытайтесь чинить то, что не сломано, - сказал С.Рябков. - Если кто-то попытается "переписать" соглашение, он откроет ящик Пандоры".

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, настроения на рынках остаются неустойчивыми. Политическая повестка президента США Д.Трампа продолжает вызывать бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами, а его экономическая платформа все еще четко не сформулирована. Цены на нефть Brent снижаются, проседают мировые площадки из-за нарастающих геополитических рисков в связи со скептическими взглядами инвесторов на политическую и экономическую позицию нового президента США.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, диапазон для нефти $53-57 за баррель Brent продолжает оставаться актуальным. Тест зоны $53 за баррель изменит техническую картину в нефти и может спровоцировать начало массированных распродаж.

Доллар после обновления минимумов года на уровне 58,5 рубля немного восстанавливает потери - во вторник Минфин начинает покупку валюты, что может усилить отскок, хотя позиция ЦБ РФ на февральском заседании продолжает оставаться прежней. Среднесрочным инвесторам следует дождаться уверенного закрепления доллара выше отметки 60,5 руб./$1 для подтверждения импульса роста.

Акции "Роснефти" имеют потенциал снижения с целями 380 рублей в случае теста зоны 395-400 рублей, поэтому стоит открыть короткие позиции по этим бумагам, считает аналитик.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, цены Brent откатились от уровня $57 за баррель на фоне новостей и оценок снижения объемов добычи со стороны стран ОПЕК. Так, согласно оценкам аналитической компании S&P Global Platts, страны-члены ОПЕК в прошлом месяце сократили добычу нефти почти на столько, на сколько и было ими обещано в ноябре 2016 года. По их оценкам, 10 ведущих стран ОПЕК сократили суммарную добычу на 0,69 млн б/с по сравнению с декабрем, или до объема суммарной добычи в 32,16 млн б/с, то есть выполнили свои обещания на 91% от заявленных. Иран, Нигерия и Ливия увеличила добычу на 290 тыс. б/с, тем самым несколько компенсировав сокращение десятки основных стран. Минэнерго России на своем сайте публикует цифру о сокращении добычи на 117 тыс. б/с.

Одним из поводов для отката нефтяных цен стало проходящее последние несколько дней укрепление доллара. Дополнительный аргумент в пользу его роста к рублю со вторника собирается подкинуть ЦБ РФ в виде "гомеопатических" закупок валюты для Минфина.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, эйфория в отношении политики Д.Трампа несколько ослабла, поскольку инвесторы сочли более вероятным, что фискальные и экономические стимулы, а также обещанные изменения в регулировании финсектора окажут позитивное влияние на корпоративный сектор лишь в следующем году.

Индекс ММВБ может продолжить маловыразительное движение в коридоре с поддержкой в районе 2160-2180 пунктов и сопротивлением 2240-2250 пунктов. Основной риск для динамики рынка представляет снижение рублевой цены на нефть в случае реализации понижательных рисков по нефти при относительной стабильности курса рубля, даже с запланированным началом покупок валюты Банком России с целью пополнения фондов Минфина. Ключевым корпоративным событием вторника станет отчетность Сбербанка по РСБУ за январь.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник упали акции АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (-4,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,3%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+17,4%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+7,7%), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+7,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+4%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,592 млрд рублей (из них 0,606 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).