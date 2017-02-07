.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, ММВБ пока держится выше 2200п за счет ослабления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
АСВ ждет рекордных поступлений от банков по итогам 2016 г.
Банков становится всё меньше, но платить оставшимся за привлечение вкладов населения приходится всё больше. Кредитные организации за прошлый год могут отчислить рекордные 110 млрд рублей в фонд страхования вкладов в качестве гарантии сохранности...
 
Треть идей чиновников вредны для бизнеса
Минэкономики, отвечающее за процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), выпустило "Белую книгу регуляторной политики", в которой представило итоги становления этого института в РФ. Механизм ОРВ, запущенный в 2010 году, призван оценивать...
 
Регионам прописали 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса
Правительство утвердило для регионов 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, основываясь на которых субъекты РФ должны улучшать ситуацию по ключевым параметрам рейтинга Doing Business. В частности, правительство ждет сокращения сроков...
 
07 февраля 2017 года 11:56

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, ММВБ пока держится выше 2200п за счет ослабления рубля

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается вслед за мировыми площадками, индекс ММВБ удерживает рубеж 2200 пунктов за счет ослабления рубля; лучше рынка выглядят бумаги Сбербанка после выхода сильного отчета за январь.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2205,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1171,84 пункта (-0,6%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 59,29 рубля (+0,38 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%).

Акции Сбербанка просели всего на 0,04% (до 172,8 рубля). Поддержку бумагам оказал отчет по РСБУ за январь - банк получил чистую прибыль в размере 57,9 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее (28,3 млрд рублей).

Акции "Аэрофлота" снижаются, несмотря на вышедший накануне вечером хороший отчет по РСБУ за 2016 год: компания получила 30,6 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 19 млрд рублей годом ранее. Выручка за год выросла на 16,8%, до 427,9 млрд рублей. В компании это объясняют расширением сети маршрутов и ростом пассажиропотока за прошлый год на 11%, до 29 млн человек.

Подросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Индексы в США в понедельник умеренно просели на фоне падения цен на нефть WTI и укрепления курса доллара, однако Dow Jones удержался выше 20 тыс. пунктов. В отсутствие статистики инвесторы сосредоточились на политических событиях и планах президента США Дональда Трампа, а также на технических индикаторах.

Во вторник снизилась фондовая Азия из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, в Европе динамика индексов разнополярная (FTSE подрос на 0,3%, S&P 350 упал на 0,7%) и дешевеет нефть.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил, что не исключает повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на мартовском заседании, а также по-прежнему поддерживает три повышения ставок в 2017 году, пишет The Wall Street Journal.

В Европе рынки взбудоражены президентской предвыборной кампанией во Франции, в частности, скандалом вокруг кандидата партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и обещаниями лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен вывести Францию из Евросоюза.

Нефть после локальной коррекции продолжает сползание из-за опасений относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара.

Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $55,6 за баррель (-0,2%), мартовская цена WTI - $52,89 за баррель (-0,2%).

Нефтяной рынок также реагирует на развитие отношений в группе Россия-США-Иран. Россия предостерегает новую администрацию США от попыток пересмотреть сделку по иранскому атому, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мой совет американским коллегам по иранской ядерной "сделке" очень простой: не пытайтесь чинить то, что не сломано, - сказал С.Рябков. - Если кто-то попытается "переписать" соглашение, он откроет ящик Пандоры".

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, настроения на рынках остаются неустойчивыми. Политическая повестка президента США Д.Трампа продолжает вызывать бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами, а его экономическая платформа все еще четко не сформулирована. Цены на нефть Brent снижаются, проседают мировые площадки из-за нарастающих геополитических рисков в связи со скептическими взглядами инвесторов на политическую и экономическую позицию нового президента США.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, диапазон для нефти $53-57 за баррель Brent продолжает оставаться актуальным. Тест зоны $53 за баррель изменит техническую картину в нефти и может спровоцировать начало массированных распродаж.

Доллар после обновления минимумов года на уровне 58,5 рубля немного восстанавливает потери - во вторник Минфин начинает покупку валюты, что может усилить отскок, хотя позиция ЦБ РФ на февральском заседании продолжает оставаться прежней. Среднесрочным инвесторам следует дождаться уверенного закрепления доллара выше отметки 60,5 руб./$1 для подтверждения импульса роста.

Акции "Роснефти" имеют потенциал снижения с целями 380 рублей в случае теста зоны 395-400 рублей, поэтому стоит открыть короткие позиции по этим бумагам, считает аналитик.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, цены Brent откатились от уровня $57 за баррель на фоне новостей и оценок снижения объемов добычи со стороны стран ОПЕК. Так, согласно оценкам аналитической компании S&P Global Platts, страны-члены ОПЕК в прошлом месяце сократили добычу нефти почти на столько, на сколько и было ими обещано в ноябре 2016 года. По их оценкам, 10 ведущих стран ОПЕК сократили суммарную добычу на 0,69 млн б/с по сравнению с декабрем, или до объема суммарной добычи в 32,16 млн б/с, то есть выполнили свои обещания на 91% от заявленных. Иран, Нигерия и Ливия увеличила добычу на 290 тыс. б/с, тем самым несколько компенсировав сокращение десятки основных стран. Минэнерго России на своем сайте публикует цифру о сокращении добычи на 117 тыс. б/с.

Одним из поводов для отката нефтяных цен стало проходящее последние несколько дней укрепление доллара. Дополнительный аргумент в пользу его роста к рублю со вторника собирается подкинуть ЦБ РФ в виде "гомеопатических" закупок валюты для Минфина.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, эйфория в отношении политики Д.Трампа несколько ослабла, поскольку инвесторы сочли более вероятным, что фискальные и экономические стимулы, а также обещанные изменения в регулировании финсектора окажут позитивное влияние на корпоративный сектор лишь в следующем году.

Индекс ММВБ может продолжить маловыразительное движение в коридоре с поддержкой в районе 2160-2180 пунктов и сопротивлением 2240-2250 пунктов. Основной риск для динамики рынка представляет снижение рублевой цены на нефть в случае реализации понижательных рисков по нефти при относительной стабильности курса рубля, даже с запланированным началом покупок валюты Банком России с целью пополнения фондов Минфина. Ключевым корпоративным событием вторника станет отчетность Сбербанка по РСБУ за январь.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник упали акции АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (-4,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,3%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+17,4%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+7,7%), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+7,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+4%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,592 млрд рублей (из них 0,606 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 февраля 2017 года 20:03
Рубль слегка снижается к доллару вечером в понедельник, но в целом демонстрирует относительную устойчивость
Москва. 7 февраля. Доллар США умеренно повышается, а евро слегка снижается на торгах "Московской биржи" во вторник вечером на фоне падения нефти и начавшихся покупок валюты со стороны Министерства финансов.    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 19:19
Рынок акций подрос по ММВБ за счет ослабления рубля и коррекции в Европе, продолжилось ралли "префов" Россетей
Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по индексу ММВБ на фоне наметившейся коррекции фондовых площадок Европы и США, а также благодаря ослаблению рубля; сдерживающим фактором для покупателей выступила упавшая нефть.    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 19:11
Интервенции не оказали сильного влияния на рубль - ИК "ФИНАМ"
"На валютной секции Московской биржи на фоне негативной динамики в ценах на нефть основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил порядка 0,8%, поднявшись до 59,4 рубля, евро потерял символическую 0,01%,...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:55
Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне коррекции UST
Москва. 7 февраля. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне небольшой ценовой коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их роста накануне. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:34
В ближайшее время давление на евро/доллар, вероятно, ослабнет - eToro
Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли доллара....    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 17:52
В среду индекс ММВБ может упасть до 2190 пунктов, индекс РТС - до 1150,8 пункта - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Российские фондовые индексы во вторник изменялись разнонаправлено, так как ожидания относительно сворачивания санкций уменьшились, а цены на нефть "припали" на более чем 1% после информации Baker Hughes об ускорении роста буровых установок и замедлении эскалации напряженности вокруг КНДР и Ирана....    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 17:25
Евро привлекает к себе повышенный интерес - Saxo Bank
В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе 111,7),...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 16:58
Индекс ММВБ к концу дня перейдет на отрицательную территорию - ИК "ФИНАМ"
"Ко второй половине торгов вторника основные российские индексы демонстрируют разнонаправленное движение на противоречивом внешнем фоне. Во второй половине торгов в свете отсутствия важной макроэкономической статистики на нашем рынке возможно усиление продаж. Если до текущего момента он фактически...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 16:37
Рубль хорошо защищён от провала высокой ставкой ЦБ и снижающейся инфляцией - "Открытие Брокер"
"Ослабление рубля частично компенсирует негатив падающей нефти для индекса ММВБ. Однако ситуацию это не меняет. Российские активы столкнулись с отсутствием больших идей для роста и больше склонны к падению даже на фоне вполне существенного притока средств нерезидентов. Ослабление рубля происходит...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 16:28
Предпочтение на рынке облигаций еврозоны стоит отдать долгам банков - Julius Baer
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 16:26
БКС поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку почти в два раза
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 121 рубля до 225 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 16:01
Покупки валюты Минфином вряд ли сильно отразятся на динамике пары доллар/рубль - "Аналитика Онлайн"
"Сегодня Минфин начал покупку валюты на открытом рынке, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Объявленные объемы покупки невелики. Участники рынка гадают, как это повлияет на курсы валюты. Заявленные объемы покупок составляют чуть больше 6...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 15:51
Рубль снижается к доллару следом за нефтью и на фоне начавшихся покупок валюты Минфином
Москва. 7 февраля. Доллар США и евро повышаются на торгах "Московской биржи" во вторник днем на фоне снижения нефтяных котировок и начавшихся покупок валюты со стороны министерства финансов.    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 15:39
Укрепление курса доллара США влияет на рынок золота отрицательно - "Открытие Брокер"
ынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 14:33
Во второй половине дня индекс ММВБ продолжит снижаться вслед за акциями нефтегазовых компаний - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд на фоне сохраняющихся политических рисков, вязанных с выборами во Франции и Италии, на глобальном рынке акций доминируют продажи, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Одновременно снижаются цены на нефть марки Brent до $55,73...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.