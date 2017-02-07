Курс доллара на неделе будет в диапазоне 58,5-60 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"На наш взгляд, ключевыми факторами, которые влияют на курс рубля, являются следующие: 1. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России (сохранение высокого кэрри в рублевых активах поддерживает рубль), 2. покупки Минфина валюты в резервы (в моменте слабое давление на рубль, но будет усиливаться со временем), 3. высокие цены на нефть (в пользу рубля), 4. возможность отмены санкций против РФ со стороны США

(аналитики оценивают возможность укрепления рубля на 5-10% в случае их отмены, но мы не верим в этот сценарий). На данный момент факторы, способствующие укреплению рубля, пока превалируют на рынке, подогретые неожиданно жестким комментарием Банка России в отношении ДКП. Ожидаем, что курс доллара на неделе будет в диапазоне 58,5-60 руб./долл.", - комментируют специалисты банка "Санкт-Петербург".