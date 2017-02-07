Скорее всего, евро снова продолжат постепенно выкупать вплоть до 1,08 - ВТБ 24

"Локальный минимум в паре евро/доллар в понедельник показан на отметке 1,0706, потом прошел отскок к 1,0730. Скорее всего, евро снова продолжат постепенно выкупать вплоть до 1,08, и евро/доллар уже даже не вернется больше к 1,07. Несмотря на размещения этой недели, мы ждем, что рост в неторопливой манере ("три шага вперед, два шага назад") продолжится. Мы рассчитываем на этой неделе увидеть (по крайней мере) отметку 1,088", – указывает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.