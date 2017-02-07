Интервенции Минфина могут привести к ослаблению российской валюты, но не более чем до 63 руб./долл. - Exness

"В конце прошлой недели Минфин проинформировал участников рынка о том, что в период с 7 февраля по 6 марта он будет покупать ежедневно валюту на внутреннем рынке в объеме 6,3 млрд руб., - напоминает аналитик Exness Сергей Кочергин. - В этот период им будет куплено порядка $1,885 млрд (при курсе доллара 60 руб.). В условиях сохранения высоких реальных процентных ставок в РФ и цен на нефть выше $50 за баррель (по оценке Минфина, средняя цена нефти марки Urals в январе составила $53,16 за баррель) интервенции Минфина приведут к ослаблению российской валюты, но, вероятно, не более чем до 63 руб./долл. После 6 марта объем покупок валюты Минфином будет увеличен, если цены на нефть в феврале закрепятся в диапазоне $55-60 за баррель. В будущем курс рубля на среднесрочном горизонте не будет существенно реагировать на изменение внешней конъюнктуры, так как действия Минфина на валютном рынке будут оказывать на российскую валюту противоположное ценам на нефть воздействие (предполагается, что цены на нефть не упадут существенно ниже $40 за баррель). В ближайшие годы актуальной будет оставаться задача наполнения федерального бюджета РФ доходами, не связанными с нефтегазовым сектором. Для решения этой задачи российские власти стараются сделать инвестиционный климат в РФ лучше, но он остается в подавленном состоянии. Если эта задача не будет решена, а планы Минфина по наращиванию госдолга в 2017-2019 годах в нужном объеме не реализуются, то после 2019 года возможно повышение налоговой нагрузки в стране".