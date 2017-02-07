ЦБ РФ настроен на решительное подавление инфляции - Уралсиб

"Несмотря на ускорение месячной инфляции в январе под действием сезонных и административных факторов, темпы роста цен год к году продолжили неуклонно снижаться, - отмечает аналитик Уралсиба Алексей Девятов. - Мы считаем, что основными драйверами для замедления роста цен продолжают оставаться слабый потребительский спрос и умеренно жесткая политика ЦБ. Мы также полагаем, что валютные интервенции (покупка валюты на рынке в интересах Минфина) не несут заметных инфляционных рисков в среднесрочной перспективе. Тем не менее, по итогам заседания совета директоров 3 февраля Центробанк ужесточил риторику, заявив об уменьшении шансов на снижение ключевой ставки в первой половине года, что еще больше купирует и без того относительно невысокие риски ускорения инфляции. Однако мы пока сохраняем текущий прогноз ключевой ставки на уровне 8,75% на конец года и ожидаем, что по итогам 2017 г. инфляция замедлится до 4,1%".