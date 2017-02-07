Доллар подрос, евро слегка снизился в начале торгов вторника, рубль снижается в ожидании покупок Минфина

Москва. 7 февраля. Доллар США подрос, а евро слегка снизился на "Московской бирже" в начале торгов вторника; рубль немного снизился к бивалютной корзине в ожидании начала покупок валюты Минфином и на фоне наметившейся стабилизации нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 58,90-59,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,17 руб./$1 (+26,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,29 руб./EUR1 (-6 копеек), стоимость бивалютной корзины выросла на 12 копеек по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 61,024 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,79 копейки выше уровня действующего официального курса, евро на 13,34 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и бивалютной корзине в начале торгов 7 февраля связано с ожиданиями участников рынка начала покупок валюты Минфином для пополнения своих фондов. При этом ситуация на мировых нефтяных площадках относительно стабильна.

Нефть плавно подрастет во вторник утром, восстанавливаясь после резкого снижения в понедельник, связанного с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара. Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных на в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК увеличилась на 0,23% - до $55,85 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,21% - до $53,12 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы на Brent подешевели на 1,92% - до $55,72 за баррель, на WTI - на 1,52%, до $53,01 за баррель. Снижение 6 февраля было самым значительным за две недели.

Как ранее сообщал Минфин РФ, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей, эти средства ведомство планирует направить на покупку иностранной валюты с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты в этот период составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей (порядка $107 млн по текущему курсу).