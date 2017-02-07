В начале торговой сессии ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,1-0,3% - ИК "ФИНАМ"

"Учитывая негативный внешний фон, в начале торговой сессии ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,1-0,3%. Давление окажет и новостной поток. Так, вчера представитель S&P заявил, что рейтинг неинвестиционного уровня останется присвоен России минимум в течение одного-двух лет. Также на рынке есть опасения, что ЦБ РФ будет длительное время проводить жесткую монетарную политику, чтобы справиться с монетарной инфляцией в случае покупок Минфином валюты с открытого рынка. Фьючерс на ММВБ в рамках вчерашней вечерней сессии потерял менее 0,1%. Среди корпоративных событий внимания заслуживает публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за январь 2017 года. Вряд ли на фоне эффекта высокой базы результаты кредитного учреждения будут сильными. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика рубля к доллару США: рост цен на нефть нивелирует рост индекса доллара", – указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.