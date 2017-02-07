Утренние прогнозы: неопределенная обстановка на внешних рынках препятствует восстановлению спроса на рынке акций РФ

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2210,51 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1178,52 пункта (-1%). Рынок отступил вслед за Европой и нефтью. Во вторник утром рынок демострирует нейтральные настроения, аналитики ждут маловыразительной динамики котировок акций.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже отметки в $56 за баррель на фоне прогнозов снижения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут небольшие потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания в рамках сложившейся зоны консолидации, реагируя на изменения внешнего фона и происходящие события. Сегодня Минфин РФ начнет покупку иностранной валюты на рынке при посредничестве Банка России".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Российский фондовый рынок начнет торги вторника, вероятно, нейтрально. В целом индекс ММВБ продолжает колебания в рамках широкого “боковика” 2100-2150 – 2250-2300. В настоящий момент отдаем предпочтение продолжению движения к 2150-2200, далее, возможно, к 2100 пунктам по индексу ММВБ. Сопротивлением на ближайшие сессии видим 2230-2240. Выход выше 2230-2240, по нашему мнению, может дать сигнал к повторному тесту 2270-2290 пунктов по индексу ММВБ".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций на фоне отката цен на нефть при крепком рубле продемонстрировал снижение в район 2210 пунктов по закрытию, а внутри дня откат практически достигал 2200 пунктов. В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2160-2180 пунктов и сопротивления 2240-2250 пунктов. Основной риск для динамики рынка представляет снижение рублевой цен на нефть в случае реализации понижательных рисков по нефти при относительной стабильности курса рубля даже с запланированным началом покупок валюты Банком России с целью пополнения фондов Минфина. Сегодня открытие торгов может пройти в нейтральной зоне с дальнейшими попытками восстановительного роста в начале дня. Ключевым корпоративным событием станет отчетность Сбербанка по РСБУ за январь".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Учитывая негативный внешний фон, в начале торговой сессии ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,1-0,3%. Давление окажет и новостной поток. Так, вчера представитель S&P заявил, что рейтинг неинвестиционного уровня останется присвоен России минимум в течение одного-двух лет. Также на рынке есть опасения, что ЦБ РФ будет длительное время проводить жесткую монетарную политику, чтобы справиться с монетарной инфляцией в случае покупок Минфином валюты с открытого рынка. Фьючерс на ММВБ в рамках вчерашней вечерней сессии потерял менее 0,1%. Среди корпоративных событий внимания заслуживает публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за январь 2017 года. Вряд ли на фоне эффекта высокой базы результаты кредитного учреждения будут сильными. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика рубля к доллару США: рост цен на нефть нивелирует рост индекса доллара".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Возможность продолжения коррекции-консолидации по индексу РТС пока остается в силе – обстановка на внешних рынках выглядит неопределенной, препятствуя восстановлению спроса. На валютном рынке остается актуальным сценарий консолидации вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль".