В первой половине торговой сессии доллар США будет торговаться в диапазоне 58,70-59,20 руб. - TeleTrade

"Сегодня Банк России по предложению Минфина начинает операции покупки валюты в резервы на Московской бирже. Оценки показывают, что в общем ежедневном объеме биржевых операций порядка $4-5 млрд покупки регулятора составят порядка $105-106 млн (6,3 млрд руб.), что не должно оказать значимого влияния на рыночное ценообразование. После заседания Банка России и сохранения ключевой ставки на уровне 10% с относительно жестким комментарием операции "carry trade" могут получить новый импульс. Регулятор не намерен менять ставку до второго полугодия 2017 года. При этом уровень инфляции сейчас составляет порядка 6%, и позитивная динамика, скорее всего, сохранится. Доходность российских активов, в том числе государственных ценных бумаг, гораздо привлекательнее, чем на других рынках. Таким образом, рубль продолжит пользоваться спросом на сохранении или даже расширении притока капитала, - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров. - Фактор нефтяных цен сегодня не в пользу российской валюты. Североморская смесь Brent потеряла в стоимости накануне около $1 за баррель, снизившись от $57 до $55,94 за баррель. Но при этом рубль сохраняет завоеванные позиции. Устойчивость рубля обеспечивается монетарными факторами. Волатильность на нефтяном рынке сглаживается в стоимости рубля притоком от "carry trade". Таким образом, в ближайшее время, даже несмотря на значительный рост с начала года, рубль может сохранить привлекательность. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США будет торговаться в диапазоне 58,70-59,20".