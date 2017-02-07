Открытие фондовых торгов может пройти в нейтральной зоне - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций на фоне отката цен на нефть при крепком рубле продемонстрировал снижение в район 2210 пунктов по закрытию, а внутри дня откат практически достигал 2200 пунктов. В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2160-2180 пунктов и сопротивления 2240-2250 пунктов. Основной риск для динамики рынка представляет снижение рублевой цен на нефть в случае реализации понижательных рисков по нефти при относительной стабильности курса рубля даже с запланированным началом покупок валюты Банком России с целью пополнения фондов Минфина. Сегодня открытие торгов может пройти в нейтральной зоне с дальнейшими попытками восстановительного роста в начале дня. Ключевым корпоративным событием станет отчетность Сбербанка по РСБУ за январь", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.