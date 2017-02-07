Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже отметки в $56 за баррель на фоне прогнозов снижения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут небольшие потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания в рамках сложившейся зоны консолидации, реагируя на изменения внешнего фона и происходящие события. Сегодня Минфин РФ начнет покупку иностранной валюты на рынке при посредничестве Банка России", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.