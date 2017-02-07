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07 февраля 2017 года 09:58

На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 7 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 10% годовых по итогам заседания 3 февраля и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания 3 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Вместе с тем регулятор изменил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики в текстовой части заявления. В трех предыдущих заявлениях Банк России указывал на возможность снижения ставки в первом-втором квартале 2017 года (в декабрьской версии - в первом полугодии, при этом второй квартал назывался как более вероятный вариант). На этот раз, отметив, что замедление инфляции отчасти обусловлено временными факторами, ЦБ заявил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился".

Фондовые индексы США продемонстрировали сдержанное снижение в понедельник на фоне падения цен на нефть WTI и укрепления курса доллара, вместе с тем Dow Jones Industrial Average удержался выше 20000 пунктов. Отрицательная динамика была зафиксирована для 9 из 11 отраслевых групп, входящих в Standard & Poor's 500. Поскольку 6 февраля не запланирована публикация важных статданных или финансовых отчетов крупных американских компаний, инвесторы вновь сосредоточились на политических событиях и планах президента США Дональда Трампа, а также технических индикаторах.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник вслед за рынками акций США и Европы из-за высокой степени экономической и политической неопределенности. Волнения на рынке усиливаются из-за ожиданий, что международные резервы КНР сократились в январе седьмой месяц подряд. Соответствующие данные будут обнародованы позднее во вторник. Эксперты в среднем прогнозируют снижение валютных резервов на $10,5 млрд - до около $3 трлн, но некоторые не исключают роста на фоне ужесточения контроля за движением капитала в Китае.

В Европе рынки взбудоражены президентской предвыборной кампанией во Франции, в частности, скандалом вокруг кандидата партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и обещаниями лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен вывести Францию из Евросоюза.

Японский Nikkei 225 во вторник опустился на 0,41%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,1%. Резервный банк Австралии (РБА) во вторник сохранил базовую процентную ставку на рекордно низкой отметке - 1,5%, где она остается с августа. Решение РБА совпало с ожиданиями рынка. Новозеландский NZX 50 опустился на 0,4%.

В свою очередь нефть плавно подрастет во вторник утром, восстанавливаясь после резкого снижения в понедельник, связанного с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара. Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных на в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:43 МСК увеличилась на 0,25% - до $55,86 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,21% - до $53,12 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы на Brent подешевели на 1,92% - до $55,72 за баррель, на WTI - на 1,52%, до $53,01 за баррель. Снижение 6 февраля было самым значительным за две недели.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась еще более чем на 20% по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 10,815 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,346 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 февраля снизился всего на 0,03% и составил 104,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (4-6 февраля) 0,06%, поднявшись до 491,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк-18" (+0,39%), "Внешэкономбанк-06" (+0,1%) и "Сбербанк БО-17" (+0,1%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-20" (-0,4%), "Башнефть-07" (-0,3%) и "РЖД-23" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 8 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет book building биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,95-10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,20-10,46% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет. Техническое размещение запланировано на 16 февраля. В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

ООО "Газпром Капитал" 9 февраля планирует открыть книгу заявок на облигации серии БО-05 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,2-9,41% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 15 февраля.

"Гидромашсервис" (MOEX: HMSG) (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) в первой половине февраля проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 на 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,00-11,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,30-11,57% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) установило ставку 13-го купона облигаций 2-й серии в размере 13,5% годовых (67,32 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). УВЗ разместил 7-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей в марте 2011 года. Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 8,95% годовых, ставка 6-11-го купонов - 9,5%, 12-го купона - 13,5% годовых. Дата погашения - 20 февраля 2018 года.

АО "Открытие холдинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 198,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 39,95% бондов данной серии на 1 млрд 198,480 млн рублей. Размещение облигаций БО-05 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 3 года прошло в августе 2015 года. В июне 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) одобрила продление обращения бумаг на 10 лет. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Следующая оферта пройдет 7 августа 2017 года. Дата погашения займа - 20 июля 2028 года.

ПАО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) допустило техдефолт, не выплатив проценты за 2-й купон биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6,94 млн рублей. Причиной невыплат компания называет технические проблемы обслуживающего банка. Общий объем выплат по 2-му купонному периоду составляет 21,94 млн рублей. Компания разместила 3-летние бонды БО-01 объемом 400 млн рублей в феврале 2016 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Ставка 2-го купона установлена в размере 11% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 9 августа 2016 года.

ОАО "Артуг" (Казань) не выплатило доход по третьему купону биржевых облигаций серии БО-01 в размере 37,395 млн рублей. Обязательство не исполнено "в связи с временным отсутствием денежных средств в необходимом объеме". "Артуг" разместил облигации серии БО-01 на 500 млн рублей летом 2015 года. Ставка 1-го купона - 15% годовых, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке первого купона. Срок обращения - 10 лет. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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