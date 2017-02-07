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07 февраля 2017 года 09:15

Dow Jones Industrial Average удержался выше 20000 пунктов

Фондовые индексы США продемонстрировали сдержанное снижение в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается во вторник. Нефть дорожает во вторник.

Фондовые индексы США продемонстрировали сдержанное снижение в понедельник на фоне падения цен на нефть WTI и укрепления курса доллара, вместе с тем Dow Jones Industrial Average удержался выше 20000 пунктов, сообщает Nasdaq.

Отрицательная динамика была зафиксирована для 9 из 11 отраслевых групп, входящих в Standard & Poor's 500.

Поскольку 6 февраля не запланирована публикация важных статданных или финансовых отчетов крупных американских компаний, инвесторы вновь сосредоточились на политических событиях и планах президента США Дональда Трампа, а также технических индикаторах.

"Рынок начинает отходить от эйфории и осознавать, что, возможно, не все проблемы будут решены за первые 100 дней" пребывания Д.Трампа на посту президента, считает гендиректор Longbow Asset Management Джейк Доллахайд.

Экономисты Goldman Sachs считают положительное влияние налогово-бюджетных стимулов новой американской администрации на экономику США более вероятным в 2018 году, чем в 2017 году, поскольку "баланс рисков несколько менее позитивен" в текущем году, и усилия Д.Трампа по поддержке экономического роста могут быть сведены на нет негативной динамикой во внешней торговле и ограничениями иммиграции.

Цена фьючерса на нефть WTI на март опустилась на $0,82 (1,52%), до $53,01 за баррель, темпы снижения 6 февраля были самыми значительными за две недели. Между тем доллар США поднялся на 0,3% к евро, на 0,5% к канадскому доллару, но опустился на 0,8% к иене.

Курс акций Tiffany & Co. упал на 2,5% на торгах в Нью-Йорке. CEO компании Фредерик Куменал был уволен в минувшие выходные, поскольку совет директоров разочарован последними финансовыми результатами. Временно исполняющим обязанности назначен председатель совета директоров и предыдущий CEO Tiffany Майкл Ковальски.

Бумаги крупнейшего производителя мясной продукции в США Tyson Foods подешевели на 3,5%, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование по обвинениям в том, что компания манипулировала ценами на курятину. При этом прибыль и выручка Tyson Foods были выше прогнозов Уолл-стрит, компания улучшила годовой прогноз прибыли.

Рыночная стоимость производителя игрушек Hasbro Inc. выросла самыми быстрыми темпами за 20 лет - на 14,1%, так как его финпоказатели превзошли ожидания рынка, а выручка была рекордной.

Акции финансовых компаний подорожали на ожиданиях смягчения регулирования. Бумаги нефтегазовых компаний ушли в минус на фоне снижения цен на нефть, их индекс упал на 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник опустился на 19,04 пункта (0,09%) - до 20052,42 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,86 пункта (0,21%), составив 2292,56 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 3,21 пункта (0,06%) - до 5663,55 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается во вторник вслед за рынками акций США и Европы из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, пишет Financial Times.

Волнения на рынке усиливаются из-за ожиданий, что международные резервы КНР сократились в январе седьмой месяц подряд. Соответствующие данные будут обнародованы позднее во вторник. Эксперты в среднем прогнозируют снижение валютных резервов на $10,5 млрд - до около $3 трлн, но некоторые не исключают роста на фоне ужесточения контроля за движением капитала в Китае.

Японский Nikkei 225 во вторник опустился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,1%. Резервный банк Австралии (РБА) во вторник сохранил базовую процентную ставку на рекордно низкой отметке - 1,5%, где она остается с августа. Решение РБА совпало с ожиданиями рынка.

Новозеландский NZX 50 опустился на 0,4%. Глава ЦБ Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что не будет переизбираться после истечения текущего срока полномочий, завершающегося 26 сентября. В течение шести месяцев после этой даты, пока не будет найден постоянный преемник, обязанности главы ЦБ будет исполнять заместитель управляющего Грант Спенсер.

Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики президента США Дональда Трампа, сообщает CNBC.

"Чем дольше Конгресс и администрация Трампа колеблются с решением о фискальных стимулах, тем меньше все верят в то, что это произойдет", - отметил аналитик процентных ставок BMO Capital Markets Эрон Колин.

В Европе рынки взбудоражены президентской предвыборной кампанией во Франции, в частности, скандалом вокруг кандидата партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и обещаниями лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен вывести Францию из Евросоюза.

Акции нефтегазовых компаний Азии подешевели вслед за падением цен на нефть в понедельник: PetroChina потеряла 1,2% на торгах в Гонконге, японская Inpex - также 1,2%, австралийская Santos - 1,3%.

Рыночная стоимость южнокорейского оператора связи SK Networks подскочила на 6,8%, поскольку компания ожидает восстановления прибыли в 2017 году.

Нефть дорожает во вторник, восстанавливаясь после резкого снижения в понедельник, связанного с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара, сообщает CNBC.

Эксперты ожидают роста товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей с объявленных на в прошлую среду 494,8 млн баррелей, максимума за три десятилетия для данного времени года. От абсолютного рекорда показатель отделяет около 17 млн баррелей. Доклад министерства энергетики США будет обнародован в среду.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК увеличилась на $0,17 (0,31%) - до $55,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,14 (0,26%) - до $53,15 за баррель.

К закрытию рынка в понедельник фьючерсы на Brent подешевели на $1,09 (1,92%) - до $55,72 за баррель, на WTI - на $0,82 (1,52%), до $53,01 за баррель. Снижение 6 февраля было самым значительным за две недели.

Нефтяной рынок также реагирует на развитие отношений в группе Россия-США-Иран. Россия предостерегает новую администрацию США от попыток пересмотреть сделку по иранскому атому, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мой совет американским коллегам по иранской ядерной "сделке" очень простой: не пытайтесь чинить то, что не сломано, - сказал С.Рябков. - Если кто-то попытается "переписать" соглашение, он откроет ящик Пандоры".

В минувшую субботу иранское агентство Shana сообщило со ссылкой на управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании National Iranian Oil Co. (NIOC) Али Кардора, что Иран может увеличить нефтедобычу к концу марта текущего года выше уровня в 4 млн баррелей в сутки.

Иран, освобожденный от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, наращивал производство все последние месяцы, доведя его до 3,7-3,8 млн баррелей в сутки, а также продавал сырье из накопленных за годы санкций запасов, сократив их до 25 млн с 75 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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