Рубль растерял дневные достижения к доллару на фоне развернувшейся вниз нефти, но остался в плюсе к евро

Москва. 6 февраля. Доллар США вернулся к уровням закрытия предыдущего дня, а евро слегка снижается на торгах "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером; рубль растерял большую часть дневных достижений на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 58,9575 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,325 руб./EUR1, снизившись на 26 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 12 копеек, до 60,92 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль 6 февраля оказался под влиянием двух противоположных факторов. С одной стороны, развернувшиеся вниз цены на нефть оказывали негативное влияние, но с другой стороны, поддержку нацвалюте оказывала сохраняющаяся привлекательность операций carry trade в условиях приверженности Банка России умеренно жесткой денежно-кредитной политике, о чем было заявлено по итогам состоявшегося 3 февраля заседания регулятора.

При этом ожидания участниками рынка начала покупок Минфином валюты через ЦБ РФ практически никак не сказываются на динамике нацвалюты. Как сообщил Минфин, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей, эти средства ведомство планирует направить на покупку иностранной валюты с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты в этот период составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей.

В свою очередь нефть умеренно дешевеет в понедельник, участники рынка следят за уровнем добычи топлива в США и странах ОПЕК. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 1,18% - до $56,14 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,93% - до $53,33 за баррель.

Нефть держится на уровне выше $50 за баррель последние месяцы, после того, как страны ОПЕК и ряд других нефтедобывающих государств договорились о совместном сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Публикация отчета ОПЕК о добыче за январь назначена на 13 февраля. Вместе с тем повышение нефтяных котировок вернуло на рынок американские нефтедобывающие компании, для которых цены ниже $50 делали добычу нерентабельной. Так, по данным компании Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 единиц.

"Сегодня доллар практически весь день торговался ниже отметки 59 руб./$1. При этом участники рынка посматривали на динамику нефтяных цен и корректировали свои позиции. В результате ближе к вечеру доллар практически полностью отыграл дневные потери на фоне развернувшейся вниз нефти. Надо сказать, что рубль держится довольно стойко, несмотря даже на то, что завтра Минфин начнет ежедневные покупки валюты для пополнения своих фондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин.

По мнению главного аналитика банка ВТБ 24 Станислава Клещева, действия Минфина по конвертации допдоходов бюджета в валюту сдерживают ЦБ РФ от возобновления цикла смягчения. В комментарии по итогам пятничного заседания совета директоров Банка России было указано, что потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился. После таких ремарок вероятность понижения ставки на мартовском заседании резко падает, что заставляет аналитиков корректировать прогнозы и в отношении динамики ставки по итогам всего 2017 года. За последние две недели (как раз после объявления Минфином об операциях на рынке) консенсус-прогноз Bloomberg по значению ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2017 года вырос на 20 базисных пунктов - с 8,05% до 8,25% годовых. Продление паузы в цикле смягчения политики ЦБ сохраняет привлекательность операций carry trade, что позволяет рассчитывать на сохранение статус-кво в отношении притока спекулятивного западного капитала.

Главный аналитик компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что в первой половине дня рубль укреплялся до 58,6 руб./$1, продолжая отыгрывать ужесточение риторики Банка России и цены на нефть, поднимавшиеся утром выше $57 за баррель. Однако во второй половине дня рост индекса доллара и коррекция нефтяных котировок остудили пыл отечественной валюты, и до конца рабочего дня доллару удавалось вернуться на уровень 58,9 руб./$1 и даже выше.

"На рынке межбанковского кредитования рублевые ставки продолжили снижаться под влиянием традиционного притока бюджетной ликвидности в начале месяца. Во вторник можно ожидать существенного расширения лимита на депозитном аукционе ЦБ. Ставки МБК снижаются всю последнюю неделю, а банки располагают необходимым объемом ликвидности на корсчетах в преддверии окончания периода усреднения обязательных резервов. В подобных условиях регулятор может увеличить объем абсорбирующих операций, как минимум, до январских значений - 710-720 млрд рублей. На фоне отсутствия значимых новостей с внешних рынков такое действие ЦБ может оказать дополнительную поддержку рублю", - считает Ю.Кравченко.

"С завтрашнего дня Минфин выйдет на рынок с покупками в объеме порядка $106 млн в сутки. В мае-июле 2015 года, когда Минфин выходил на открытый рынок в предыдущий раз, покупки составляли порядка $200 млн в день. Таким образом, интервенции в феврале в среднем вдвое меньше проводившихся два года назад. Поэтому их влияние на рынок будет весьма умеренным. На этом фоне нельзя исключать локального продолжения укрепления рубля. При сохранении нефти на уровнях $57+ рубль может закрепиться в новом коридоре торгов, ниже уровня в 59 руб./$1", - полагает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

По ее словам, объем ликвидности в системе составляет 2,42 трлн рублей, задолженность по фиксированному РЕПО и кредитам под залог активов и поручительств суммарно не превышает 345 млрд рублей, что является весьма умеренным уровнем по меркам последних месяцев. "Таким образом, ситуация с ликвидностью на рынке выглядит довольно сбалансированной, о чем свидетельствуют и ставки денежного рынка, которые сегодня утром снизились. Решение ЦБ РФ о сохранении ставки в пятницу сопровождалось довольно жестким комментарием, который существенно понижает возможность снижения ставки в марте. По всей видимости, ЦБ РФ решил в этот раз перестраховаться и оценить дальнейшие перспективы замедления инфляции, в том числе в связи с покупками валюты на открытом рынке со стороны Минфина", - считает аналитик Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник на 60,16 копейки, до 58,7121 руб./$1, и понизил курс евро на 65,9 копейки, до 63,1566 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 55,33 копейки по отношению к пятнице и составил 58,765 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 45,74 копейки по отношению к 3 февраля и составил 58,8096 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 135,219 млн, из которых $1 млрд 152,844 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 982,375 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 66,41 копейки по отношению к пятнице - до 63,1428 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 58,69 копейки по отношению к 3 февраля и составил 63,1803 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR465,595 млн, из которых EUR269,063 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR196,532 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник вновь немного снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 5 базисных пунктов (б.п.), составив 10,2% годовых, а ставка на семидневный срок не изменилась по отношению к предыдущему дню и третий день подряд составила 10,38% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) в основном не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась всего на 1 б.п. - до 10,44% годовых, на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 10,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась и составила 10,51% годовых.

В понедельник ЦБ РФ провел аукцион прямого валютного РЕПО сроком на 28 дней. При общем объеме спроса $1,779 млрд банки привлекли $1,1 млрд по средневзвешенной ставке 2,8211% годовых.