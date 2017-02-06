Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2210п по ММВБ вслед за нефтью и Европой, раллировали "префы" Россетей

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с отката в район 2210 пунктов по индексу ММВБ на фоне подешевевшей нефти и просевшей фондовой Европы; "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) обновили максимум с августа 2011 года в отсутствие новостей - основным драйвером остаются ожидания высоких дивидендов компании.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2210,51 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1178,52 пункта (-1%, максимум дня - 1196,99 пункта - пик с сентября 2014 года); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 59,07 рубля (+0,11 рубля), днем курс опускался до 58,58 рубля.

В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-6,5% и -2,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "префы" "Россетей" (+4,6%, до 2,375 рубля).

На мировых фондовых площадках наметилась коррекция вниз - снижается Европа (FTSE, S&P 350, DAX просели на 0,2-1,1%), Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) после роста в конце прошлой недели на фоне решения президента США Дональда Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе.

Д.Трамп в пятницу официально инициировал пересмотр закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост экономики США.

Нефть утром росла на новых санкциях США против Ирана из-за испытания страной баллистической ракеты средней дальности, цена Brent протестировала рубеж $57 за баррель, но затем котировки развернулись вниз из-за ожиданий увеличения добычи в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $56,01 за баррель (-1,4%), мартовская цена WTI - $53,25 за баррель (-1,1%).

Тем временем, данные Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 штук - до 583 установок.

В минувшую субботу иранское агентство Shana сообщило со ссылкой на управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Co.) Али Кардора, что Иран может увеличить нефтедобычу к концу марта текущего года выше уровня в 4 млн баррелей в сутки.

Иран, освобожденный от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, наращивал производство все последние месяцы, доведя его до 3,7-3,8 млн баррелей в сутки, а также продавал сырье из накопленных за годы санкций запасов, сократив их до 25 млн с 75 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, Европа в понедельник просела на ожиданиях выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте. Между тем, в своей речи М.Драги акцентировал внимание на улучшениях в экономике еврозоны и снижении дефляционных рисков. Рынок интерпретировал его слова как сигнал к скорому сворачиванию регулятором программы стимулирования экономики еврозоны.

Рынок акций РФ опустился к значимым границам поддержки: рублевый фондовый индекс ММВБ откатился к рубежу 2200 пунктов, долларовый индекс РТС - к отметке 1180 пунктов. Доллар США на бирже в Москве крутится около 59 руб./$1, не решаясь сползти сильно ниже данной отметки в преддверии начала валютных интервенций ЦБ РФ для целей Минфина.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок нефти живет геополитикой: в пятницу спекулянты отреагировали на запуск баллистической ракеты в Иране и реакцию Белого дома, а в понедельник уже поступила информация о том, что армия Йемена нанесла ракетный удар по столице Саудовской Аравии. Белый дом намерен отменить нормативы, предусматривающие отчетность о финансах, которые компании тратят в рамках взаимодействия в других государствах. Изначально такие требования были поставлены для сокращения коррупционной составляющей бизнеса, но новая администрация посчитала такое ограничение для американских корпораций излишним.

Рынок облигаций предоставляет значительно более высокую доходность, чем акции, да и отличается вполне логичной волатильностью, поэтому средства спекулянтов будут стремиться именно туда, считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, с приближением весны все актуальнее становится тема дивидендных выплат по итогам 2016 года. В дивидендной теме на прошлой неделе можно отметить рекомендацию совета директоров "Северстали" собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 27,73 рубля на одну обыкновенную акцию (годовое собрание акционеров запланировано на 9 июня, дата закрытия реестра - 15 мая). В ближайшие три-четыре месяца дивидендная тема будет оставаться постоянно на слуху. В общей динамике цен особенно можно отметить сектор электроэнергетики, где после произошедшего в 2016 году бурного роста все явственнее проявляются признаки коррекции. Индекс ММВБ продолжает колебательную консолидацию вблизи 2200 пунктов. Главным вопросом остается направление выхода из консолидации по ценам нефти. Но по индексам ММВБ и РТС на широких интервалах по-прежнему технически с большим предпочтением просматривается коррекционное движение вниз.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что главными риском для рынков является политика Д.Трампа. Все позитивные для рынка моменты (например, возможная оптимизация налогов и смягчение регулирования) уже заложены в цены акций. Но последние решения Д.Трампа вызывают у инвесторов скорее опасения, несмотря на их соответствие предвыборным обещаниям.

В условиях оживления экономики США рост инфляции, с одной стороны, может спровоцировать рост ставок, но с другой - будет стимулировать инвесторов покупать акции как защиту от инфляции. Российский рынок на этом фоне остается одной из наиболее интересных идей. Особенно если Банку России удастся удержать рубль от чрезмерного укрепления. Главными бенефициарами в этом случае окажутся компании-экспортеры сырья, составляющие основу российского рынка.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что на неделе рынок акций будет лишен драйверов для роста. Значимым событием станет объявление квартальной ребалансировки MSCI Russia, в рамках которой может быть скорректирован в сторону понижения вес акций "Газпрома" (MOEX: GAZP). Кроме того, С.Клещев обратил внимание на то, что $175 млн на прошлой неделе было поглощено с рынка SPO "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK), и на вдвое большую величину уменьшатся свободные лимиты инвесторов, ориентированных на российский рынок, в результате IPO "Детского мира" на этой неделе. В свете этих двух событий, отсутствия явных драйверов для роста при относительно спокойном корпоративном фоне стоит рассчитывать на продолжение консолидации индекса ММВБ в диапазоне 2190-2250 пунктов, считает аналитик.

Тем временем, Financial Times пишет в понедельник, что позитивные высказывания Д.Трампа снизили в глазах инвесторов уровень геополитических рисков вокруг России. Премия за геополитический риск, которая накладывалась на российские активы, снизилась, и это способствовало росту цен на них, сказал газете Кристофер Бэннон из швейцарской инвесткомпании Pictet.

Менеджер фонда Jupiter Emerging European Opportunities Колин Крофт (Colin Croft), который увеличил лимиты (allocation) на Россию до 58% по сравнению с 45% 18 месяцев назад, заявил, что Россия сегодня - это "сильная инвестиционная история". По его мнению, Д.Трамп является "самым пророссийски настроенным президентом США за длительное время, что повышает шансы на отмену санкций, введенных в 2014 году, и это сильно повышает позитивный настрой". Фонды emerging markets, работающие с российскими акциями, увеличили в среднем аллокацию на Россию с 6,91% в конце 2014 года до 9,61% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Morningstar.

Многие инвесторы, опрошенные газетой, рассчитывают на дальнейший рост российского рынка акций в этом году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (-10,1%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-7,7%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-6,1%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,9%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-5,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,8%).

Давление на акции "ФосАгро" оказали появившиеся слухи о планах компании провести в ближайшее время вторичное размещение акций (SPO).

Подорожали бумаги АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (+39,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+39,8%), МКФ "Красный октябрь" (MOEX: KROT) (+19,5% и +26,4% "префы"), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+22,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+18,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+12,7% и +5,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,053 млрд рублей (из них 5,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).