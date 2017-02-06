.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2210п по ММВБ вслед за нефтью и Европой, раллировали "префы" Россетей
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
Столыпинский клуб предлагает сделать ставку на регионы
Эксперты продолжают обсуждать подходы к изменению характера экономики России. Предложения по ускорению темпов роста ВВП выше среднемирового значения (3%) сейчас собирает Минэкономразвития. Задачу расти лучше мировой экономики перед правительством в...
 
Басаргин начал череду отставок губернаторов
Объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов может быть сделано в ближайшие дни, сообщают "Ведомости". "Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении...
 
Спецстрой лишили управленческих функций
Министерство обороны РФ фактически лишило Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) управленческих функций. Как рассказали "Коммерсанту" несколько источников в центральном аппарате Минобороны РФ, а также топ-менеджеры...
 
06 февраля 2017 года 19:21

Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2210п по ММВБ вслед за нефтью и Европой, раллировали "префы" Россетей

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с отката в район 2210 пунктов по индексу ММВБ на фоне подешевевшей нефти и просевшей фондовой Европы; "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) обновили максимум с августа 2011 года в отсутствие новостей - основным драйвером остаются ожидания высоких дивидендов компании.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2210,51 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1178,52 пункта (-1%, максимум дня - 1196,99 пункта - пик с сентября 2014 года); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 59,07 рубля (+0,11 рубля), днем курс опускался до 58,58 рубля.

В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-6,5% и -2,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "префы" "Россетей" (+4,6%, до 2,375 рубля).

На мировых фондовых площадках наметилась коррекция вниз - снижается Европа (FTSE, S&P 350, DAX просели на 0,2-1,1%), Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) после роста в конце прошлой недели на фоне решения президента США Дональда Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе.

Д.Трамп в пятницу официально инициировал пересмотр закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост экономики США.

Нефть утром росла на новых санкциях США против Ирана из-за испытания страной баллистической ракеты средней дальности, цена Brent протестировала рубеж $57 за баррель, но затем котировки развернулись вниз из-за ожиданий увеличения добычи в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $56,01 за баррель (-1,4%), мартовская цена WTI - $53,25 за баррель (-1,1%).

Тем временем, данные Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 штук - до 583 установок.

В минувшую субботу иранское агентство Shana сообщило со ссылкой на управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Co.) Али Кардора, что Иран может увеличить нефтедобычу к концу марта текущего года выше уровня в 4 млн баррелей в сутки.

Иран, освобожденный от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, наращивал производство все последние месяцы, доведя его до 3,7-3,8 млн баррелей в сутки, а также продавал сырье из накопленных за годы санкций запасов, сократив их до 25 млн с 75 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, Европа в понедельник просела на ожиданиях выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте. Между тем, в своей речи М.Драги акцентировал внимание на улучшениях в экономике еврозоны и снижении дефляционных рисков. Рынок интерпретировал его слова как сигнал к скорому сворачиванию регулятором программы стимулирования экономики еврозоны.

Рынок акций РФ опустился к значимым границам поддержки: рублевый фондовый индекс ММВБ откатился к рубежу 2200 пунктов, долларовый индекс РТС - к отметке 1180 пунктов. Доллар США на бирже в Москве крутится около 59 руб./$1, не решаясь сползти сильно ниже данной отметки в преддверии начала валютных интервенций ЦБ РФ для целей Минфина.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок нефти живет геополитикой: в пятницу спекулянты отреагировали на запуск баллистической ракеты в Иране и реакцию Белого дома, а в понедельник уже поступила информация о том, что армия Йемена нанесла ракетный удар по столице Саудовской Аравии. Белый дом намерен отменить нормативы, предусматривающие отчетность о финансах, которые компании тратят в рамках взаимодействия в других государствах. Изначально такие требования были поставлены для сокращения коррупционной составляющей бизнеса, но новая администрация посчитала такое ограничение для американских корпораций излишним.

Рынок облигаций предоставляет значительно более высокую доходность, чем акции, да и отличается вполне логичной волатильностью, поэтому средства спекулянтов будут стремиться именно туда, считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, с приближением весны все актуальнее становится тема дивидендных выплат по итогам 2016 года. В дивидендной теме на прошлой неделе можно отметить рекомендацию совета директоров "Северстали" собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 27,73 рубля на одну обыкновенную акцию (годовое собрание акционеров запланировано на 9 июня, дата закрытия реестра - 15 мая). В ближайшие три-четыре месяца дивидендная тема будет оставаться постоянно на слуху. В общей динамике цен особенно можно отметить сектор электроэнергетики, где после произошедшего в 2016 году бурного роста все явственнее проявляются признаки коррекции. Индекс ММВБ продолжает колебательную консолидацию вблизи 2200 пунктов. Главным вопросом остается направление выхода из консолидации по ценам нефти. Но по индексам ММВБ и РТС на широких интервалах по-прежнему технически с большим предпочтением просматривается коррекционное движение вниз.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что главными риском для рынков является политика Д.Трампа. Все позитивные для рынка моменты (например, возможная оптимизация налогов и смягчение регулирования) уже заложены в цены акций. Но последние решения Д.Трампа вызывают у инвесторов скорее опасения, несмотря на их соответствие предвыборным обещаниям.

В условиях оживления экономики США рост инфляции, с одной стороны, может спровоцировать рост ставок, но с другой - будет стимулировать инвесторов покупать акции как защиту от инфляции. Российский рынок на этом фоне остается одной из наиболее интересных идей. Особенно если Банку России удастся удержать рубль от чрезмерного укрепления. Главными бенефициарами в этом случае окажутся компании-экспортеры сырья, составляющие основу российского рынка.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что на неделе рынок акций будет лишен драйверов для роста. Значимым событием станет объявление квартальной ребалансировки MSCI Russia, в рамках которой может быть скорректирован в сторону понижения вес акций "Газпрома" (MOEX: GAZP). Кроме того, С.Клещев обратил внимание на то, что $175 млн на прошлой неделе было поглощено с рынка SPO "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK), и на вдвое большую величину уменьшатся свободные лимиты инвесторов, ориентированных на российский рынок, в результате IPO "Детского мира" на этой неделе. В свете этих двух событий, отсутствия явных драйверов для роста при относительно спокойном корпоративном фоне стоит рассчитывать на продолжение консолидации индекса ММВБ в диапазоне 2190-2250 пунктов, считает аналитик.

Тем временем, Financial Times пишет в понедельник, что позитивные высказывания Д.Трампа снизили в глазах инвесторов уровень геополитических рисков вокруг России. Премия за геополитический риск, которая накладывалась на российские активы, снизилась, и это способствовало росту цен на них, сказал газете Кристофер Бэннон из швейцарской инвесткомпании Pictet.

Менеджер фонда Jupiter Emerging European Opportunities Колин Крофт (Colin Croft), который увеличил лимиты (allocation) на Россию до 58% по сравнению с 45% 18 месяцев назад, заявил, что Россия сегодня - это "сильная инвестиционная история". По его мнению, Д.Трамп является "самым пророссийски настроенным президентом США за длительное время, что повышает шансы на отмену санкций, введенных в 2014 году, и это сильно повышает позитивный настрой". Фонды emerging markets, работающие с российскими акциями, увеличили в среднем аллокацию на Россию с 6,91% в конце 2014 года до 9,61% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Morningstar.

Многие инвесторы, опрошенные газетой, рассчитывают на дальнейший рост российского рынка акций в этом году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (-10,1%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-7,7%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-6,1%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,9%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-5,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,8%).

Давление на акции "ФосАгро" оказали появившиеся слухи о планах компании провести в ближайшее время вторичное размещение акций (SPO).

Подорожали бумаги АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (+39,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+39,8%), МКФ "Красный октябрь" (MOEX: KROT) (+19,5% и +26,4% "префы"), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+22,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+18,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+12,7% и +5,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,053 млрд рублей (из них 5,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 февраля 2017 года 19:50
Рубль растерял дневные достижения к доллару на фоне развернувшейся вниз нефти, но остался в плюсе к евро
Москва. 6 февраля. Доллар США вернулся к уровням закрытия предыдущего дня, а евро слегка снижается на торгах "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером; рубль растерял большую часть дневных достижений на фоне развернувшейся вниз нефти.    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 18:53
Российский рынок акций остается одной из наиболее интересных идей - УК «Альфа-Капитал»
Активность инвесторов на рынках акций в последние две недели оставалась низкой, но вместе с тем настроения на большинстве площадок в целом позитивные, отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. Глобальный индекс MSCI ACWI вырос на 0,7%, американский рынок вырос на символические 0,12%,...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 18:40
Цены евробондов РФ в понедельник держатся на стабильно высоком уровне благодаря позитивной динамике UST
Москва. 6 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне благодаря плавно растущим в цене американским казначейским обязательствам (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 17:46
Доллар в поисках дна - "Аналитика Онлайн"
Российский рубль продолжает укрепляться на фоне жесткости денежно-кредитной политики Центробанка и ожидания покупок валюты со стороны Минфина, констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В прошедшую пятницу российский Центральный банк сохранил...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 17:05
Рынок нефти ждет возвращения ограничений для иранских нефтяных компаний - УК «Альфа-Капитал»
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 16:47
Потенциал развития падения акций выглядит ограниченным - InstaForex
Российские фондовые индексы начали новую торговую неделю ростом, но уже к полудню оптимизм инвесторов сошел на нет, и "бенчмарки" перешли к снижению. Внешний фон выглядит преимущественно нейтрально, тогда как котировки нефти по-прежнему не в силах развить подъем, что ограничивает потенциал...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 16:34
Доллар стабилизировался, но риски сохраняются - eToro
Сегодня доллар пытается восстановиться, но импульс носит ограниченный характер и позволяет говорить скорее о стабилизации, нежели о формировании "плацдарма" для более уверенного отскока, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. "Американец"остается под впечатлением...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 16:19
Прогнозируется закрытие по индексу ММВБ вблизи текущих уровней - ИК "ФИНАМ"
"Поскольку до конца дня не ожидается важных макроэкономических релизов и изменений во внешнем фоне, в рамках основной сессии прогнозируется закрытие по индексу ММВБ вблизи текущих уровней. При этом на валютном рынке рубль может укрепиться к доллару США в пределах 0,5%", - отмечает аналитик ИК...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 16:05
В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов - Промсвязьбанк
оддержку российскому сегменту в 2016 году оказали рост цен на нефть и мягкая политика глобальных ЦБ большую половину года, а также перспективы улучшения отношений на геополитической арене между Россией и США после избрания нового президента в США. В итоге в 2016 году евробонды в доходности...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 15:44
Индекс ММВБ может завершить торги понедельника на отметке 2210 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первый день новой торговой недели курс рубля относительно доллара вырос на 21 копейку до максимальных значений с середины 2015 года - 58,7825 руб./долл. Впрочем, несмотря на его укрепление, индекс РТС снижается на 0,3% - до 1186,1 пункта вслед за акциями сырьевых компаний, которые дешевеют в...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 15:40
Рубль слегка укрепляется в понедельник днем благодаря высокой нефти и привлекательности carry trade
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в понедельник днем; рубль укрепляется благодаря стабильно высоким ценам на нефть и сохраняющейся привлекательности операций carry trade.    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 15:25
Перспективы ускорения инфляции являются причиной покупать золото - Dukascopy Bank SA
"Цены на золото продолжают расти, они уже поднялись до максимума более чем за два месяца, увеличившись на 6,6% в этом году. Сегодня, 6 февраля, золото торгуется на отметке 1,223. Перспективы ускорения инфляции являются еще одной причиной покупать золото даже с учетом предстоящего повышения...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 15:11
Рубль будет предпринимать попытки закрепиться ниже отметки 58 за доллар - Абсолют Банк
"На этой неделе ожидается старт объявленной покупки валюты Минфином. Степень влияния этого события на рынок еще предстоит оценить. Дополнительный спрос со стороны Минфина будет значимым фактором по мере накопления объемов интервенций. Комментарий Банка России, сопутствующий пятничному решению по...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 14:53
Даже интервенции ЦБ в интересах Минфина вряд ли окажут серьезное давление на российскую валюту - Локо Банк
"Рубль с поддержкой дорожающей нефти торгуется в районе 59 к доллару, и, учитывая все факторы, даже интервенции ЦБ в интересах Минфина, которые начинаются уже завтра, вряд ли окажут серьезное давление на российскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 14:29
Доллар может сходить ниже 58 руб. - БКС
Курс доллара против рубля снижается на 0,3% в ходе торгов понедельника, отмечает аналитик БКС Альберт Короев. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 58,78. Технически ранее в паре были определенные предпосылки для роста после пробоя 1,5-месячного down-тренда. Для подтверждения...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.