Российский рынок акций остается одной из наиболее интересных идей - УК «Альфа-Капитал»

Активность инвесторов на рынках акций в последние две недели оставалась низкой, но вместе с тем настроения на большинстве площадок в целом позитивные, отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал»

Андрей Шенк. Глобальный индекс MSCI ACWI вырос на 0,7%, американский рынок вырос на символические 0,12%, российский рынок скорректировался на 0,62%.

Главный фактор риска для рынка – это политика Трампа. Все позитивные для рынка моменты (например, возможная оптимизация налогов и смягчение регулирования) уже, похоже, заложены в цены. Но последние решения Трампа вызывают у инвесторов скорее опасения, несмотря на то что они соответствуют его обещаниям, прозвучавшим в ходе предвыборной кампании.

"Но все большую поддержку рынок получает со стороны фундаментальных факторов, - резюмирует эксперт УК. - Например, PMI по всему миру последнее время находятся выше 50 пунктов, последние данные с рынка труда в США также показывают некоторое оживление. Да и корпоративные отчеты в целом выходят лучше, чем закладывалось в модели. При этом мы видим рост цен на сырье, что может оказать дополнительный эффект на инфляцию, ускорив рост цен. В условиях оживления экономики рост инфляции, с одной стороны, может спровоцировать рост ставок, но с другой – будет стимулировать инвесторов покупать акции как защиту от инфляции. Российский рынок на этом фоне остается одной из наиболее интересных идей. Особенно если ЦБ РФ удастся удержать рубль от чрезмерного укрепления. Главными бенефициарами в этом случае окажутся компании – экспортеры сырья, составляющие основу российского рынка".