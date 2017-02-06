Цены евробондов РФ в понедельник держатся на стабильно высоком уровне благодаря позитивной динамике UST

Москва. 6 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне благодаря плавно растущим в цене американским казначейским обязательствам (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов к уровню закрытия пятницы, составив 120,19% от номинала, что соответствует доходности 2,40% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 3 февраля на 6 пунктов, составив 101,05% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,56% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился по сравнению с 3 февраля на 3,5 пункта и составил 84 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию всего на 2 базисных пункта - до 113,6% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,95% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 8 базисных пунктов - до 109,67% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,95% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 2 базисных пункта, до 103,68% от номинала (доходность - 4,27% годовых), с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов - до 106,6% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,74% годовых).

"Сегодня котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют какой-либо ярко выраженной динамики. Тем не менее, отечественные бумаги держатся на достаточно высоких ценовых уровнях благодаря укрепляющемуся рублю и растущим в цене базовым активам - US Treasuries. Важным фактором для рынка выступают сейчас ожидания возможного постепенного снятия санкционного давления со стороны США. Кроме того, поддержку рынку оказывает такой фактор, как отсутствие в настоящее время у банков и компаний проблем с долларовой ликвидностью. При этом активность торгов сегодня в целом была невысокой, что в принципе традиционно для начала недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.