Рынок нефти ждет возвращения ограничений для иранских нефтяных компаний - УК «Альфа-Капитал»

"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских нефтяных компаний. Опубликованные данные по добыче нефти странами картеля подтвердили соблюдение достигнутых соглашений. Добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась до 32,3 млн баррелей в сутки, что даже ниже целевого уровня в 32,5 млн баррелей в сутки, оговоренного в ноябре. Теперь осталось получить подтверждение от стран, присоединившихся к соглашению".

В США между тем количество активных буровых установок продолжает расти, за последнюю неделю – еще на 17 штук. Помимо роста добычи и количества действующих установок инвесторов начинают беспокоить растущие запасы сырой нефти, которые только за последнюю неделю увеличились на 6,5 млн баррелей.

"Цены на золото обновили максимумы с начала года, сигнализируя о том, что спрос на защитные активы возвращается и это может быть предвестником разворота в позициях, занятых инвесторами на волне оптимизма после победы Трампа. Если доходности казначейских облигаций пойдут вниз вслед за осознанием того, что в нынешних экономических условиях потенциал повышения ставки ФРС очень ограничен, а действия Трампа могут лишь ускорить переход к циклическому спаду, то золото, скорее всего, будет одним из немногих активов, пользующихся спросом инвесторов", - заключает эксперт УК.