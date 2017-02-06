Потенциал развития падения акций выглядит ограниченным - InstaForex

"Российские фондовые индексы начали новую торговую неделю ростом, но уже к полудню оптимизм инвесторов сошел на нет, и "бенчмарки" перешли к снижению. Внешний фон выглядит преимущественно нейтрально, тогда как котировки нефти по-прежнему не в силах развить подъем, что ограничивает потенциал отечественных активов. Несмотря на неспособность российских индексов уверенно обосноваться на положительной территории, потенциал развития падения также выглядит ограниченным. При этом в качестве негативных для рисковых активов, включая российские, выступает сдержанность котировок нефти, а также беспокойство по поводу оттока капитала из Китая", – указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.