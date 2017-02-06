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06 февраля 2017 года 15:40

Рубль слегка укрепляется в понедельник днем благодаря высокой нефти и привлекательности carry trade

Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в понедельник днем; рубль укрепляется благодаря стабильно высоким ценам на нефть и сохраняющейся привлекательности операций carry trade.

Курс доллара США составил 58,845 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,185 руб./EUR1, снизившись на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 24,5 копейки, до 60,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник на 60,16 копейки, до 58,7121 руб./$1, и понизил курс евро на 65,9 копейки, до 63,1566 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 6 февраля связано как со стабильно высокими ценами на нефть, так и с сохраняющейся привлекательностью операций carry trade в условиях приверженности Банка России умеренно жесткой денежно-кредитной политике, о чем было заявлено по итогам состоявшегося 3 февраля заседания регулятора.

ЦБ РФ изменил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики в текстовой части заявления. В трех предыдущих заявлениях Банк России указывал на возможность снижения ставки в первом-втором кварталах 2017 года (в декабрьской версии - в первом полугодии, при этом второй квартал назывался как более вероятный вариант). На этот раз, отметив, что замедление инфляции отчасти обусловлено временными факторами, ЦБ заявил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился".

При этом ожидания участниками рынка начала покупок Минфином валюты через ЦБ РФ практически никак не сказываются на динамике нацвалюты. Как сообщил Минфин, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей, эти средства ведомство планирует направить на покупку иностранной валюты с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты в этот период составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в понедельник днем ярко выраженной динамики, оставаясь у отметки $57 за баррель для сорта Brent; инвесторы следят за развитием отношений между США и Ираном, а также оценивают масштаб повышения нефтедобычи в Штатах. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла всего на 0,02% - до $56,82 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к указанному времени на 0,22% - до $53,95 за баррель.

На минувшей неделе власти США ввели дополнительные ограничительные меры в отношении 13 физлиц и 12 компаний Ирана в ответ на испытание Тегераном баллистической ракеты средней дальности. Иран "играет с огнем", проводя такие испытания, отметил Минфин США. В свою очередь Иран, планирующий нарастить добычу до 4 млн баррелей в сутки, в субботу вновь испытал ракеты в рамках ежегодных военных учений. Вместе с тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 - до 583 установок.

"Благодаря комментариям Банка России, ценам на нефть и ослаблению позиций доллара на мировом рынке рубль получил еще один шанс на укрепление и теперь пытается его реализовать, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - С утра российская валюта достигала значения 58,6 руб./$1. В пятницу ЦБ РФ провел очередное заседание, на котором, как и ожидалось, ключевая ставка осталась без изменений. Финансовый регулятор дал свою оценку покупки/продажи валюты в интересах Минфина в рамках применения переходного бюджетного правила - ЦБ считает, что эти действия не создадут существенных инфляционных рисков при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Также в релизе к решению по ставке было отмечено, что из-за изменений внешних и внутренних условий, потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился. Таким образом, ожидания инвесторов смещаются с марта на лето".

"Для рубля это хорошая новость, рублевые активы сохраняют свою привлекательность. Также позитивом для российской валюты стало повышение цен на нефть - нефтяные контракты Brent поднялись к $57 за баррель на фоне новостей о новых санкциях США против Ирана. В целом обстановка складывается в пользу рубля, и возможно, уже на этой неделе можно будет увидеть новые годовые максимумы", - считает В.Зотов.

По мнению главного аналитика банка ВТБ 24 Станислава Клещева, "действия Минфина по конвертации допдоходов бюджета в валюту сдерживают ЦБ РФ от возобновления цикла смягчения. В комментарии по итогам пятничного заседания совета директоров Банка России было указано, что потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился. После таких ремарок вероятность понижения ставки на мартовском заседании резко падает, что заставляет аналитиков корректировать прогнозы и в отношении динамики ставки по итогам всего 2017 года. За последние две недели (как раз после объявления Минфином об операциях на рынке) консенсус-прогноз Bloomberg по значению ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2017 года вырос на 20 базисных пунктов - с 8,05% до 8,25% годовых. Продление паузы в цикле смягчения политики ЦБ сохраняет привлекательность операций carry trade, что позволяет рассчитывать на сохранение статус-кво в отношении притока спекулятивного западного капитала".

В свою очередь аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина отмечает, что "рубль показывает укрепление. Факторов для данного движения как минимум три - рост нефти до $57 за баррель, сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 10% годовых и слабые позиции доллара после смешанных данных по рынку труда в пятницу. По данным на сегодняшнее утро баррель нефти в рублях стоит 3342 рубля против среднего уровня за январь в 3198 рублей. Таким образом, рубль выглядит несколько "недоукрепившимся", и это прямое следствие воздействия "бюджетного фактора".

"С завтрашнего дня Минфин выйдет на рынок с покупками в объеме порядка $106 млн в сутки. В мае-июле 2015 года, когда Минфин выходил на открытый рынок в предыдущий раз, покупки составляли порядка $200 млн в день. Таким образом, интервенции в феврале в среднем вдвое меньше проводившихся два года назад. Поэтому их влияние на рынок будет весьма умеренным. На этом фоне нельзя исключать локального продолжения укрепления рубля. При сохранении нефти на уровнях $57+ рубль может закрепиться в новом коридоре торгов, ниже уровня в 59 руб./$1", - полагает О.Лапшина.

По ее словам, объем ликвидности в системе составляет 2,42 трлн рублей, задолженность по фиксированному РЕПО и кредитам под залог активов и поручительств суммарно не превышает 345 млрд рублей, что является весьма умеренным уровнем по меркам последних месяцев. "Таким образом, ситуация с ликвидностью на рынке выглядит довольно сбалансированной, о чем свидетельствуют и ставки денежного рынка, которые сегодня утром снизились. Решение ЦБ РФ о сохранении ставки в пятницу сопровождалось довольно жестким комментарием, который существенно понижает возможность снижения ставки в марте. По всей видимости, ЦБ РФ решил в этот раз перестраховаться и оценить дальнейшие перспективы замедления инфляции, в том числе в связи с покупками валюты на открытом рынке со стороны Минфина", - считает аналитик Нордеа банка.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник вновь немного снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 5 базисных пунктов (б.п.), составив 10,2% годовых, а ставка на семидневный срок не изменилась по отношению к предыдущему дню и третий день подряд составила 10,38% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) в основном не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась всего на 1 б.п. - до 10,44% годовых, на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 10,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась и составила 10,51% годовых.

В понедельник ЦБ РФ провел аукцион прямого валютного РЕПО сроком на 28 дней. При общем объеме спроса $1,779 млрд банки привлекли $1,1 млрд по средневзвешенной ставке 2,8211% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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