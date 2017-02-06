Рубль будет предпринимать попытки закрепиться ниже отметки 58 за доллар - Абсолют Банк

"На этой неделе ожидается старт объявленной покупки валюты Минфином. Степень влияния этого события на рынок еще предстоит оценить. Дополнительный спрос со стороны Минфина будет значимым фактором по мере накопления объемов интервенций. Комментарий Банка России, сопутствующий пятничному решению по ключевой ставке, вышел неожиданно "ястребиным". Надежды на скорое понижение ставки, если такие у кого-то были, теперь рассеялись. Из этого следует, что интерес иностранных инвесторов к рублевым инструментам будет сохраняться еще долгое время. Мы полагаем, что на этой неделе фактор "кэрри-трейда" будет превалировать, и рубль будет предпринимать попытки закрепиться ниже отметки 58,00 за доллар", - указывает заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрей Зайцев.