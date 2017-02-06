Даже интервенции ЦБ в интересах Минфина вряд ли окажут серьезное давление на российскую валюту - Локо Банк

"Рубль с поддержкой дорожающей нефти торгуется в районе 59 к доллару, и, учитывая все факторы, даже интервенции ЦБ в интересах Минфина, которые начинаются уже завтра, вряд ли окажут серьезное давление на российскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В самом плохом случае, рубль просто вернется в диапазон 60-61,5 к доллару, но и на это потребуется пара недель. Сейчас кажется, что рублю ничего не угрожает: ФРС не спешит поднимать ставку, ЦБ РФ в очередной раз не изменил монетарную политику, ралли доллара кончилась, а нефть дорожает. В такой ситуации даже активные вербальные интервенции и интервенции реальные не особо помогут, так как рынок не видит реальных оснований для девальвации, а в успех Минфина, кажется, мало кто верит. Тем не менее, февраль будет показательным именно с точки зрения интервенций ЦБ, их эффективности. Поэтому реакция рынка может быть достаточно острой в ближайшие дни".