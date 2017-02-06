Доллар может сходить ниже 58 руб. - БКС

Курс доллара против рубля снижается на 0,3% в ходе торгов понедельника, отмечает аналитик БКС Альберт Короев. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 58,78. Технически ранее в паре были определенные предпосылки для роста после пробоя 1,5-месячного down-тренда. Для подтверждения перехода инициативы к быкам не хватало пробоя уровней 60,5-60,7. Однако на штурм сопротивлений курс не решился, и, развернувшись вниз в боковике 59-60,7, он не только достиг нижней границы, но и закрепился под ней. Это повод для смещения ориентиров вплоть до 57,9. В то же время локально, длинные нижние тени свечей на часовом, двухчасовом графиках говорят о потенциальном отскоке, который может иметь ограниченный характер.

Рубль остается по-прежнему главным образом ведомым ценами на нефть, которые находятся в рамках двухмесячного боковика. При этом до закрепления ниже 54 снижение - лишь локальная коррекция без перспектив ее продолжения. Пока же удерживается даже восходящий тренл от минимумов ноября. Его пробой краткосрочно омрачит ситуацию.

В пятницу у долларовых быков были шансы на улучшение ситуации, но ЦБ РФ и отчет по рынку труда США не оказали поддержки. ЦБ проявил осторожность, заявив, что «потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился», обозначив краткосрочные инфляционные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке. По рынку труда, позитивные данные ADP за январь в правительственном отчете действительно подтвердились, но пересмотр в сторону снижения на 40 тыс. ноябрьских цифр и замедление темпов роста заработной платы удержали от роста «американца».

Фактор геополитики и санкций в отношении России также остается на повестке дня, но прогнозировать здесь что-то сложно, хотя надежды на постепенное снятие санкций с приходом Трампа очевидно выросли.

На текущей неделе на динамику валюты опосредованно через нефть будут оказывать влияние отчеты по рынку нефти EIA, МЭА, Baker Huges. Завтра ЦБ начнет покупать валюту в резервы. Сегодня возможно какое-то движение последует в паре EUR/USD и в соответствующих рублевых парах на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги.