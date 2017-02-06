"Уралсиб" снизил рейтинг GDR "Магнита" до "держать"

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Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR)"Магнита" (MOEX: MGNT) до $37 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

"С учетом последних финансовых результатов "Магнита" инвестиции в его бумаги едва ли могут рассматриваться как ставка на рост. Тем не менее "Магнит" должен частично сохранить интерес инвесторов, ориентированных на восстановление внутреннего потребительского спроса в российской экономике, за счет более высокой ликвидности своих бумаг и лучшей в секторе рентабельности, обеспечивающей более высокую устойчивость денежных потоков к макроэкономическим и рыночным рискам", - отмечают эксперты "Уралсиба".

Как говорится в обзоре, новая прогнозная цена GDR "Магнита" не предполагает потенциала роста рыночной стоимости этих бумаг с текущих уровней даже при том, что аналитиками заложен в обновленную модель оценки компании достаточно оптимистичный прогноз по темпам роста и рентабельности ритейлера.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $41,88 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $36,98 за штуку.