В течение недели курс рубля будет находиться в коридоре 58.5-60.5 руб. за доллар - Бинбанк

"На прошлой неделе позиции доллара ослабли как вследствие высказываний президента США Д. Трампа, так и в ответ на противоречивую статистику по американскому рынку труда, - напоминает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Рубль при этом укрепился, и динамика его курса стала соответствовать поведению валют большинства стран с формирующимися рынками, чему также способствовали уменьшение беспокойства по поводу предстоящих операций Минфина, незначительное улучшение ситуации на нефтяном рынке и рост интереса к российским активам. Однако даже при ценах на нефть выше 55 долл./барр. ожидается повышенная волатильность на валютном рынке, так как курс рубля во многом зависит от позиций доллара на мировых финансовых рынках, а они в свою очередь могут существенно колебаться, реагируя на заявления и действия нового президента США при отсутствии важной статистики. Кроме того, существует риск ослабления рубля к концу недели: его могут вызвать операции Минфина на валютном рынке, возможность коррекции на рынке нефти, потенциальное укрепление доллара на мировых площадках. Поэтому ожидается, что в течение недели курс рубля будет находиться в коридоре 58.5-60.5 руб./долл. (62.6-65 руб./евро)".