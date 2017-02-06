Торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Благодаря комментариям Банка России, ценам на нефть и ослаблению позиций доллара на мировом рынке рубль получил еще один шанс на укрепление и теперь пытается его реализовать, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - С утра российская валюта достигала значения 58,60 руб./долл. В пятницу ЦБ РФ провел очередное заседание, на котором, как и ожидалось, ключевая ставка осталась без изменений. Финансовый регулятор дал свою оценку покупки/продажи валюты в интересах Минфина в рамках применения переходного бюджетного правила – ЦБ считает, что эти действия не создадут существенных инфляционных рисков при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Также в релизе к решению по ставке было отмечено, что инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. Но, учитывая изменения внешних и внутренних условий, потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился. Таким образом, ожидания инвесторов смещаются с марта на лето. Для рубля это хорошая новость, рублевые активы сохраняют свою привлекательность. Также позитивом для российской валюты стало повышение цен на нефть – нефтяные контракты Brent поднимались выше 57 долл./баррель на фоне новостей о новых санкциях США против Ирана. В ответ на ракетные испытания Ирана администрация Дональда Трампа объявила новые санкции против Ирана. Теперь 13 человек и 12 организации не смогут получить доступ к финансовой системе США или иметь дело с американскими компаниями. Иран, в свою очередь, объявил о готовности объявить свой список санкций против США. Усиление геополитической напряженности стало поводом для роста нефтяных котировок. В целом обстановка складывается в пользу рубля, и возможно уже на этой неделе можно будет увидеть новые годовые максимумы. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл.".