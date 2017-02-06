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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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06 февраля 2017 года 13:33
Торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Благодаря комментариям Банка России, ценам на нефть и ослаблению позиций доллара на мировом рынке рубль получил еще один шанс на укрепление и теперь пытается его реализовать, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - С утра российская валюта достигала значения 58,60 руб./долл. В пятницу ЦБ РФ провел очередное заседание, на котором, как и ожидалось, ключевая ставка осталась без изменений. Финансовый регулятор дал свою оценку покупки/продажи валюты в интересах Минфина в рамках применения переходного бюджетного правила – ЦБ считает, что эти действия не создадут существенных инфляционных рисков при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Также в релизе к решению по ставке было отмечено, что инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. Но, учитывая изменения внешних и внутренних условий, потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился. Таким образом, ожидания инвесторов смещаются с марта на лето. Для рубля это хорошая новость, рублевые активы сохраняют свою привлекательность. Также позитивом для российской валюты стало повышение цен на нефть – нефтяные контракты Brent поднимались выше 57 долл./баррель на фоне новостей о новых санкциях США против Ирана. В ответ на ракетные испытания Ирана администрация Дональда Трампа объявила новые санкции против Ирана. Теперь 13 человек и 12 организации не смогут получить доступ к финансовой системе США или иметь дело с американскими компаниями. Иран, в свою очередь, объявил о готовности объявить свой список санкций против США. Усиление геополитической напряженности стало поводом для роста нефтяных котировок. В целом обстановка складывается в пользу рубля, и возможно уже на этой неделе можно будет увидеть новые годовые максимумы. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл.".
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06 февраля 2017 года 19:50
Рубль растерял дневные достижения к доллару на фоне развернувшейся вниз нефти, но остался в плюсе к евро
Москва. 6 февраля. Доллар США вернулся к уровням закрытия предыдущего дня, а евро слегка снижается на торгах "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером; рубль растерял большую часть дневных достижений на фоне развернувшейся вниз нефти. читать дальше
.06 февраля 2017 года 19:21
Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2210п по ММВБ вслед за нефтью и Европой, раллировали "префы" Россетей
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с отката в район 2210 пунктов по индексу ММВБ на фоне подешевевшей нефти и просевшей фондовой Европы; "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) обновили максимум с августа 2011 года в отсутствие новостей - основным драйвером остаются ожидания высоких дивидендов компании. читать дальше
.06 февраля 2017 года 18:53
Активность инвесторов на рынках акций в последние две недели оставалась низкой, но вместе с тем настроения на большинстве площадок в целом позитивные, отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. Глобальный индекс MSCI ACWI вырос на 0,7%, американский рынок вырос на символические 0,12%,... читать дальше
.06 февраля 2017 года 18:40
Цены евробондов РФ в понедельник держатся на стабильно высоком уровне благодаря позитивной динамике UST
Москва. 6 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне благодаря плавно растущим в цене американским казначейским обязательствам (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.06 февраля 2017 года 17:46
Российский рубль продолжает укрепляться на фоне жесткости денежно-кредитной политики Центробанка и ожидания покупок валюты со стороны Минфина, констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В прошедшую пятницу российский Центральный банк сохранил... читать дальше
.06 февраля 2017 года 17:05
"Неделя для рынка нефти вышла позитивной, поддержку цены получили от статистики по добыче нефти в ОПЕК и потенциального возвращения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По поводу последних рынок начинает ожидать возвращения ограничений для иранских... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:47
Российские фондовые индексы начали новую торговую неделю ростом, но уже к полудню оптимизм инвесторов сошел на нет, и "бенчмарки" перешли к снижению. Внешний фон выглядит преимущественно нейтрально, тогда как котировки нефти по-прежнему не в силах развить подъем, что ограничивает потенциал... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:34
Сегодня доллар пытается восстановиться, но импульс носит ограниченный характер и позволяет говорить скорее о стабилизации, нежели о формировании "плацдарма" для более уверенного отскока, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. "Американец"остается под впечатлением... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:19
"Поскольку до конца дня не ожидается важных макроэкономических релизов и изменений во внешнем фоне, в рамках основной сессии прогнозируется закрытие по индексу ММВБ вблизи текущих уровней. При этом на валютном рынке рубль может укрепиться к доллару США в пределах 0,5%", - отмечает аналитик ИК... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:05
В 2017 году повышение ставки ФРС будет основным сдерживающим фактором для российских евробондов - Промсвязьбанк
оддержку российскому сегменту в 2016 году оказали рост цен на нефть и мягкая политика глобальных ЦБ большую половину года, а также перспективы улучшения отношений на геополитической арене между Россией и США после избрания нового президента в США. В итоге в 2016 году евробонды в доходности... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:44
"В первый день новой торговой недели курс рубля относительно доллара вырос на 21 копейку до максимальных значений с середины 2015 года - 58,7825 руб./долл. Впрочем, несмотря на его укрепление, индекс РТС снижается на 0,3% - до 1186,1 пункта вслед за акциями сырьевых компаний, которые дешевеют в... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:40
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в понедельник днем; рубль укрепляется благодаря стабильно высоким ценам на нефть и сохраняющейся привлекательности операций carry trade. читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:25
"Цены на золото продолжают расти, они уже поднялись до максимума более чем за два месяца, увеличившись на 6,6% в этом году. Сегодня, 6 февраля, золото торгуется на отметке 1,223. Перспективы ускорения инфляции являются еще одной причиной покупать золото даже с учетом предстоящего повышения... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:11
"На этой неделе ожидается старт объявленной покупки валюты Минфином. Степень влияния этого события на рынок еще предстоит оценить. Дополнительный спрос со стороны Минфина будет значимым фактором по мере накопления объемов интервенций. Комментарий Банка России, сопутствующий пятничному решению по... читать дальше
.06 февраля 2017 года 14:53
Даже интервенции ЦБ в интересах Минфина вряд ли окажут серьезное давление на российскую валюту - Локо Банк
"Рубль с поддержкой дорожающей нефти торгуется в районе 59 к доллару, и, учитывая все факторы, даже интервенции ЦБ в интересах Минфина, которые начинаются уже завтра, вряд ли окажут серьезное давление на российскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В... читать дальше
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