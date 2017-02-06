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06 февраля 2017 года 11:47

Рынок акций РФ утром дрейфует в боковике, ММВБ проседает из-за укрепления рубля

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник дрейфует в боковике при разнополярной динамике цен blue chips и индексов на фоне роста внешних площадок и укрепления рубля, что подогревает долларовый индекс РТС и оказывает давление на рублевый индекс ММВБ.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2222,78 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1192,84 пункта (+0,2%, максимум дня - 1196,99 пункта - пик с сентября 2014 г.); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар подешевел до 58,7 рубля (-0,26 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3% и -1,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%).

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Индексы в США в пятницу выросли, Dow Jones вновь превысил 20 тыс. пунктов благодаря первым шагам президента США Дональда Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе, а также позитивным данным по рынку труда.

Д.Трамп в пятницу официально инициировал пересмотр закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост экономики США.

В понедельник на этих новостях выросла фондовая Азия во главе с акциями финансового сектора, в Европе нет единого вектора (FTSE подрос на 0,1%, S&P 350, DAX просели на 0,02-0,4%).

Нефть в понедельник плюсует на новых санкциях США против Ирана, цена Brent "проторговывает" рубеж $57 за баррель. Подъем рынка сдерживается ожиданиями увеличения добычи в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $56,92 за баррель (+0,2%), мартовская цена WTI - $53,98 за баррель (+0,3%).

Американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана. По сообщению Минфина США, в санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения". Ранее сообщалось, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности.

Тем временем, данные Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 штук - до 583 установок.

В минувшую субботу иранское агентство Shana сообщило со ссылкой на управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании National Iranian Oil Co. (NIOC) Али Кардора, что Иран может увеличить нефтедобычу к концу марта текущего года выше уровня в 4 млн баррелей в день.

Иран, освобожденный от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, наращивал производство все последние месяцы, доведя его до 3,7-3,8 млн баррелей в сутки, а также продавал сырье из накопленных за годы санкций запасов, сократив их до 25 млн с 75 млн баррелей.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, на неделе рынки могут получить шанс отыграть возможность новой "перезагрузки" в отношениях России и США - главным драйвером рынков останется Д.Трамп. Позитивную реакцию инвесторов может вызвать интервью американского президента телеканалу Fox News, в ходе которого Д.Трамп отказался признавать невиновность США в геополитических конфликтах, заявив, что "лучше ладить с Россией, чем наоборот". Такая позиция дает повод надеяться на сближение в отношениях двух стран, смягчение санкций и, как следствие, улучшение экономических перспектив России, а также возвращение интереса инвесторов. Позитивным фактором для рынков являются и действия Д.Трампа по пересмотру закона Додда-Франка, принятого в разгар мирового финансового кризиса 2008 г. с целью усиления регулирования финансового сектора.

С другой стороны, негативное влияние с точки зрения геополитической обстановки могут оказать заявления европейских лидеров о возможном ухудшении отношений с США в случае сокращения налогов на корпорации, а также воинственная риторика Ирана в свете угрозы введения Д.Трампом новых санкций. Кроме того, скандальный президентский запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран и противодействие ему со стороны судебной системы США создают дополнительные риски.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рубль укрепляется после достаточно жесткого заявления Банка России по итогам заседания совета директоров, а данные Baker Hughes о росте активных буровых оказывают давление на нефть.

Всплеск энтузиазма на американском рынке обеспечил президент США Д.Трамп, который подписал серию указов об ограничении госрегулирования в банковском секторе. Если в понедельник позитивный тренд глобальных фондовых индексов и цен на нефть сохранится, российский рынок акций может еще подрасти.

Директор по продажам ИК "Ай Ти Инвест" Андрей Хохрин полагает, что российский рынок акций, отчасти как и американский, близок к перегреву. Говорить о его значительном "апсайде" в настоящее время вряд ли оправданно. Как и в случае с индексом S&P 500, покупая акции сейчас, нужно быть готовым к заметной коррекции вниз. Однако, судя по настрою нефти и рубля, индекс РТС пока будет стремиться в район 1250 пунктов. Насколько способен подорожать рублевый индекс ММВБ - спрогнозировать сложно, но его динамика будет отстающей по отношению к индексу РТС.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, на текущей неделе глобальные инвесторы продолжат следить за заявлениями представителей администрации США, стараясь прояснить направление экономической и торговой политики - поддержку могут оказать подробности по директивам, направленным на снижение регулирования финсектора (поправки в правило Волкера в рамках закона Додда-Фрэнка), при этом главным риском является ужесточение высказываний в адрес Китая. Кроме того, определить ход торгов фондовыми активами может также выступление главы ЕЦБ М.Драги в Европарламенте, а также подробности плана Brexit (в понедельник рассмотрение механизма этого процесса начнет Палата общин).

Российский рынок акций консолидируется выше 2215 пунктов по индексу ММВБ, что в целом выглядит оправданным при текущих ценах на нефть и сохранении положительного сентимента по глобальным активам. Помимо мировых новостей ключевым драйвером для фондового рынка станет реакция рубля на начало покупок валюты ЦБ РФ с целью пополнения фондов Минфина. Пока рубль сохраняет крепкие позиции, но в случае изменения тенденции возможно повышение активности покупок акций экспортеров (нефтегазовый сектор, производители удобрений и металлургический сектор) как на ожиданиях дальнейшего подъема цен на commodities благодаря эффекту ослабления доллара, так и в отсутствие рисков сильного укрепления рубля, что могло бы негативно повлиять на рентабельность российских компаний. В понедельник российский рынок может превысить 2230 пунктов по индексу ММВБ, при этом локальная цель реализации текущего импульса к росту пока видится в районе 2245-2250 пунктов.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что текущая неделя для российских активов вновь может оказаться сложной. Рост нефти способствует позитивному отношению к российским акциям. Но, с другой стороны, пока нет конкретных поводов для реализации надежд на нормализацию отношений РФ и США, хотя вербальные сигналы все же поступают. У рубля будет испытание в виде начинающихся покупок валюты в пользу Минфина. Ожидается, что ежедневно с 7 февраля ЦБ будет покупать валюту на 6,3 млрд рублей. Этот объем далеко не огромен для российского валютного рынка, поэтому влияние будет ограничено. Тем не менее, на коротких отрезках основные валютные пары могут демонстрировать повышенную волатильность. В целом на рынке ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 пунктов по индексу ММВБ с тенденцией к снижению.

В понедельник "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) отчитается по РСБУ за 2016 год, а "Мечел" (MOEX: MTLR) закроет реестр для участия в собрании акционеров.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, действия Минфина РФ по конвертации допдоходов бюджета в валюту сдерживают ЦБ РФ от возобновления цикла смягчения. В комментарии по итогам пятничного заседания совета директоров Банка России было указано, что потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии уменьшился. После таких ремарок вероятность понижения ставки на мартовском заседании резко падает, что заставляет аналитиков корректировать прогнозы и в отношении динамики ключевой ставки по итогам всего 2017 г. За последние 2 недели (как раз после объявления Минфином об операциях на рынке) консенсус-прогноз Bloomberg по значению ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2017 г. вырос на 20 базисных пунктов - с 8,05% до 8,25% годовых. Более скромные ожидания по скорости смягчения денежно-кредитной политики Центробанка добавляет негатива рынку облигаций с фиксированным купоном.

Кроме того, продление паузы в цикле смягчения политики ЦБ сохраняет привлекательность операций carry trade, что позволяет рассчитывать на сохранение статус-кво в отношении притока спекулятивного западного капитала.

Что касается российского рынка акций, то на предстоящей неделе он будет лишен драйверов для роста. Значимым событием станет объявление квартальной ребалансировки MSCI Russia, в рамках которой может быть скорректирован в сторону понижения вес акций "Газпрома" (MOEX: GAZP). Кроме того, С.Клещев обратил внимание на то, что $175 млн на прошлой недели было поглощено с рынка SPO "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK), и на вдвое большую величину уменьшатся свободные лимиты инвесторов, ориентированных на российский рынок, в результате IPO "Детского мира" на этой неделе. В свете этих двух событий, отсутствия явных драйверов для роста при относительно спокойном корпоративном фоне стоит рассчитывать на продолжение консолидации индекса ММВБ в диапазоне 2190-2250 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-10,4%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,1%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-5,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,5%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,9%).

Подорожали бумаги "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+9,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,8%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,362 млрд руб. (из них 1,139 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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