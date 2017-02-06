В целом объем покупок не угрожает рублю новым витком ослабления - Банк "Зенит"

"Рубль вернулся на уровни курсов, которые были на рынке до объявления Минфином и ЦБ планов по возвращению на валютный рынок. Опубликованный объем ежедневных покупок валюты на ближайший месяц составляет 106 млн долларов в день по текущему курсу. Это на 15% выше, чем может быть в следующем месяце из-за меньшего числа торговых сессий в феврале. В целом объем покупок не угрожает

рублю новым витком ослабления, однако в периоды снижения нефтяных цен российская валюта получает дополнительный импульс к снижению. Итоги заседания Центробанка для рубля выглядят умеренно позитивными. Регулятор отмечает не только факт замедления инфляции, но и сохранение рисков для достижения цели в 4% в текущем году. Фраза о снижении потенциала сокращения ключевой ставки

является комфортной для рубля с точки зрения нерезидентов", - отмечают специалисты Банка "Зенит".