Крупные игроки начали покупать евро - ВТБ 24

"По итогам прошедшей недели евро-доллар не смог показать ожидаемого нами ускорения роста, - напоминает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Да, за месяц пара прошла вверх от минимума почти 5 фигур, но мы полагали, что при прорыве отметки 1.08 пара евро-доллар начнет ускоряться. Однако евро-доллар демонстрирует довольно необычный по структуре рост, с пологим трендом и довольно высокой внутридневной волатильностью. Впрочем, как мы указывали, тренд на евро-долларе может быть даже еще более изнуряюще медленным, как например тренд вниз в июне-августе 2014 года, когда за 2 месяца было пройдено всего лишь 4.5 фигуры".

Если говорить о локальной ситуации, то эксперту видится, что время для ускорения роста оказалось упущенным. Дело в том, что на следующей неделе очередная серия размещений нот Казначейства США, и к тому же Казначейство неожиданно анонсировало на вторник размещение внеочередного векселя (кэш-билля) на 50 млрд долл. сроком на 34 дня. Кроме того, неттинг по результатам серии размещений нот следующей недели дает чистое привлечение в размере 16.96 млрд долл. То есть, если в январе деньги уходили из Казначейства в рынок, то в этот раз произойдет наоборот.

"Кроме того, здесь есть такой нюанс, - уточняет эксперт банка. - В январе Казначейство США сократило рыночную часть долга (Debt Held by the Public) c 14.434 млрд долл. до 14.376 млрд долл., то есть произвело чистое погашение на 58 млрд долл. При этом, как мы знаем из последнего квартального прогноза по привлечению Казначейства США, Казначейство собирается в 1 кв. нарастить рыночный долг на 57 млрд долл. То есть Казначейство должно в феврале-марта из состояния -58 млрд долл. перейти к +57 млрд долл., то есть привлечь 117 млрд долл. за февраль-март. И это при том, что в 1 кв. ожидается сокращение операционного кэша до 100 млрд долл. (по последним данным 339 млрд долл., он уже начал снижаться). О чем это все говорит? Дело в том, что февраль-март в США – традиционно дефицитные месяцы года, но и в этот раз, видимо, стимулирование экономики через госрасходы будет даже еще более масштабным. Так что для финансирования дефицита придется не только потратить большую часть запасов, но и снова нарастить долг (во 2-ом кв., как мы знаем, наращивания долга не планируется, привлечено будет только 1 млрд.). Это не значит, что доллар будет расти в феврале-марте, но значит, что его падение замедлится, а ускорится снова ближе к апрелю, когда в бюджет США традиционно приходят налоги. То есть, максимумы по евро-доллару мы увидим во 2-ом квартале, как раз на экономику начнут влиять вторичные эффекты февральско-мартовской “подкачки” и нужен будет слабый доллар к этому моменту. Если говорить более краткосрочно, мы полагаем, что тренд на рост евро-доллара станет еще более пологим, и следующую неделю из-за размещений Казначейства США, пара проведет между 1.07 и 1.08".

А теперь о совсем локальной ситуации. В пятницу вышли данные по рынку труда США. Прирост рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) составил 227 тыс. против прогноза 180 тыс., что, впрочем, меньше, чем были данные среды от ADP, которые показывали прирост вообще на 246 тыс. Также вырос 4.7% до 4.8% (прогноз 4.7%) уровень безработицы, а это негатив. "Так что если притягивать за уши, то в принципе можно объяснить, почему на новости евро-доллар практически немедленно пошел вверх после совсем краткосрочной реакции в виде падения, а если говорить как на самом деле, то евро-доллар банально выкупили против данных, - комментирует А. Михеев. - Т.е. какие-то крупные игроки начали покупать евро, хотя сильные данные по Nonfarm Payrolls должны были привести к росту доллара. Вообще мы много раз писали о том, что улучшение в экономике США должно приводить к росту аппетитов к риску и падению доллара. Но в последний месяц, до сегодняшнего дня, евро-доллар рос как бы исподтишка, на важных событиях все время падал, и потом медленно поднимался. А тут такой открытый выкуп против данных. Вне всяких сомнений, это говорит о том, что крупные игроки продолжают набирать евровую ликвидность, поскольку, как мы прогнозируем, “cдавать” ее они будет по ценам выше 1.20. Но локально это может оказаться ловушкой. Биды от крупных игроков на следующей неделе могут пропасть так же внезапно, как они появились сегодня, и евро-доллар под размещения следующей недели снова упадет, может даже ниже 1.07. Так что мы полагаем, что в данном случае есть смысл сыграть спекулятивно, если дадут 1.08-1.0810 в пятницу, там покупки закрыть и даже перевернуться в короткие позиции и взять “фигуру” на коррекции к 1.07. Обычно мы редко даем краткосрочные сигналы, поскольку рынок внутри дня движется плохо прогнозируемо, и проще просто стоять по тренду и не рисковать, но сегодня и фундамент, и действия крупных игроков, все говорит в пользу нашего предположения. В моменте пока котировка 1.0780".