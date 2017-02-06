У Brent есть потенциал для недолгого повышения - ITinvest

"Нефть консолидируется в диапазоне 53-57 долларов. И этот диапазон постепенно сужается снизу: каждое последующее локальное "дно" выше предыдущего. Такая формация свидетельствует о накоплении потенциала дальнейшего повышения, хотя бы и недолгого. Это повышение способно увести цену к 62 и выше уже в феврале. Дальше, вероятно, начнется новый цикл понижения цен", - отмечает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.