Индекс РТС пока будет стремиться в район 1250 пунктов - ITinvest

"Российский рынок акций, отчасти как и американский, начинает перегреваться. Говорить о его значительном "апсайде" в настоящее время вряд ли оправданно. Покупая сейчас, нужно быть готовым к заметной коррекции вниз. Но, судя по настрою нефти и рубля, индекс РТС пока будет стремиться в район 1250 пунктов. Насколько способен подорожать рублевый индекс ММВБ, спрогнозировать сложно, но его динамика наверняка будет отстающей по отношению к РТС", - полагает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.