Рубль все еще имеет хорошие шансы на укрепление - ITinvest

"Опираясь на вероятное удорожание нефти, продолжение политики высоких процентных ставок, не иссякший спрос на российские активы и избыток иностранной валюты внутри страны, рубль все еще имеет хорошие шансы на укрепление. Вторая половина прошлой недели наглядно показала неустойчивость курсов западных валют к рублю, они снижались практически безкоррекционно. Поэтому не нужно удивляться значениям в районе 58-57 рублей за доллар еще до завершения зимы", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.