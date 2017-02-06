На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 6 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на текущем уровне 10% годовых и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания 3 февраля, как и ожидалось, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Вместе с тем регулятор изменил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики в текстовой части заявления. В трех предыдущих заявлениях Банк России указывал на возможность снижения ставки в первом-втором квартале 2017 года (в декабрьской версии - в первом полугодии, при этом второй квартал назывался как более вероятный вариант). На этот раз, отметив, что замедление инфляции отчасти обусловлено временными факторами, ЦБ заявил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря первым шагам президента США Дональда Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе, а также позитивным данным по рынку труда. Д.Трамп в пятницу официально инициировал пересмотр закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост экономики США.

Помимо этого, Д.Трамп заявил, что считает необходимым отменить закон, также принятый администрацией Барака Обамы, который обязывает финансовые институты, давая советы в отношении управления пенсионными накоплениями, предлагать только лучшие на рынке условия и действовать исключительно в интересах клиентов. Это правило, против которого финансовая индустрия боролась в течение 6 лет, должно защитить потребителей, не давая возможности банкам предлагать, в частности, продукты с высокими комиссионными. Однако представители инвесткомпаний считают, что закон слишком сложен в реализации, неоправданно повысит расходы на комплаенс и приведет к тому, что банки и страховщики просто не будут работать с мелкими клиентами. Министерство труда США оценивает расходы на реализацию закона в $31 млрд в течение следующих 10 лет.

Поддержку американскому рынку акций в пятницу также оказали позитивные данные по рынку труда США. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в январе 2017 года на 227 тыс., рекордными темпами за 4 месяца, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 197 тыс. Между тем уровень безработицы в США в январе неожиданно вырос до 4,8% с декабрьских 4,7%.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются вслед за ростом котировок акций финансового сектора. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия рынка на 0,4%. Японский индекс Nikkei вырос на 0,32%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:08 МСК увеличился на 0,65%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,42%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 МСК опустился на 0,11%, в то время как южнокорейский Kospi к этому времени прибавил 0,23%.

В свою очередь цены на нефть растут в понедельник, продолжая отыгрывать новость о расширении США санкций против Ирана. Подъем рынка, однако, сдерживается ожиданиями увеличения добычи в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК увеличилась на 0,48% - до $57,08 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,44% - до $56,81 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени также на 0,48% - до $54,09 за баррель. Контракт подорожал на 0,54% - до $53,83 за баррель по итогам предыдущей сессии.

В пятницу американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана. По сообщению Минфина США, в санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения". Ранее сообщалось, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности. Тем временем, данные Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 штук - до 583 установок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась почти на 20% по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,996 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,309 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 февраля вырос на 0,09% (в основном за счет заметного роста облигаций "РЖД БО-07") и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12% и составил 491,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-07" (+1,5%), "ГТЛК-01" (+0,16%) и "РЖД-23" (+0,15%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-18" (-0,34%), "НЛМК БО-13" (-0,25%) и "Роснефть-04" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 26 января. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере 9% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Book building облигаций проходил 2 февраля. Спрос на бонды составил около 50 млрд рублей, по финальному ориентиру - около 17 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 10 февраля.

"Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 11-12-го купонов облигаций 4-й серии в размере 0,1% годовых (0,5 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "Башнефть" разместила 4-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей 17 февраля 2012 года. Облигации размещены на 10 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона была определена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставки 7-8 купонов - 16% годовых, 9-10-го купонов - 9,5% годовых. По бондам 16 февраля предстоит оферта.