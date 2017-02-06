Доллар и евро слегка снизились в начале торгов понедельника, отыгрывая рост нефти

Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника, рубль немного укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся рост мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 58,83-59,01 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,8425 руб./$1 (-12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,36 руб./EUR1 (-22,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 16,7 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 60,875 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,12 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 45,56 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 6 февраля связано с растущими ценами на нефть, которые продолжают отыгрывать новость о расширении США санкций против Ирана. Подъем рынка, однако, сдерживается ожиданиями увеличения добычи в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,39% - до $57,03 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,44% - до $56,81 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,37% - до $54,03 за баррель. Контракт подорожал на 0,54% - до $53,83 за баррель по итогам предыдущей сессии.

В пятницу американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана. По сообщению Минфина США, в санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения". Ранее сообщалось, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности.

Тем временем, данные Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 штук - до 583 установок.