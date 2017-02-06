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06 февраля 2017 года 09:45

Цены на нефть растут в понедельник

Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря первым шагам президента США Дональда Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе, а также позитивным данным по рынку труда.

Д.Трамп в пятницу официально инициировал пересмотр закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост экономики США.

Помимо этого, Д.Трамп заявил, что считает необходимым отменить закон, также принятый администрацией Барака Обамы, который обязывает финансовые институты, давая советы в отношении управления пенсионными накоплениями, предлагать только лучшие на рынке условия и действовать исключительно в интересах клиентов. Это правило, против которого финансовая индустрия боролась в течение 6 лет, должно защитить потребителей, не давая возможности банкам предлагать, в частности, продукты с высокими комиссионными. Однако представители инвесткомпаний считают, что закон слишком сложен в реализации, неоправданно повысит расходы на комплаенс и приведет к тому, что банки и страховщики просто не будут работать с мелкими клиентами. Министерство труда США оценивает расходы на реализацию закона в $31 млрд в течение следующих 10 лет.

На этом фоне резко подорожали акции банков: стоимость бумаг JPMorgan Chase & Co. подскочила на 3,1%, Goldman Sachs Group Inc. - на 4,6%, Morgan Stanley - на 5,5%, Bank of America - на 2,5%, Citigroup - на 3,2%.

Поддержку американскому рынку акций в пятницу также оказали позитивные данные по рынку труда США. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в январе 2017 года на 227 тыс., рекордными темпами за 4 месяца, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 197 тыс. Между тем уровень безработицы в США в январе неожиданно вырос до 4,8% с декабрьских 4,7%.

Стоимость акций Amazon.com Inc. рухнула в пятницу на 3,5% на фоне разочаровавшей инвесторов отчетности интернет-ритейлера по итогам минувшего квартала.

Бумаги Visa Inc. подорожали на 4,6%. Прибыль и выручка Visa, оператора крупнейшей в мире платежной системы, в первом финансовом квартале превзошли прогнозы экспертов. Чистая прибыль Visa в октябре-декабре составила $2,1 млрд, или $0,86 на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $0,8 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка подскочила на 25%, до $4,5 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,78 на акцию при выручке в $4,3 млрд.

Многие из крупных американских компаний опубликовали сильные отчеты за прошедший квартал, а также дали позитивные прогнозы на 2017 год, при этом обсуждение корпоративных результатов зачастую фокусировалось на Д.Трампе, пишет газета The Wall Street Journal.

Из 242 компаний индекса S&P 500, проводивших телефонные конференции или другие мероприятия для инвесторов по итогам минувшего квартала в январе, более половины так или иначе упоминали Д.Трампа, свидетельствуют данные WSJ.

Причем, несмотря на обеспокоенность некоторыми предложениями нового президента США, большинство компаний выражают оптимизм, призывая инвесторов проявить терпение.

Согласно оценкам экспертов, опрошенных Thomson Reuters, прибыли без учета разовых факторов компаний S&P 500 в четвертом квартале 2016 года выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, показатели выручки - на 4,3%.

Динамика прибылей, как ожидается, будет наилучшей с 2014 года, причем рост будет отмечен по итогам второго квартала подряд после четырех кварталов непрерывного снижения.

Прибыли компаний S&P 500 без учета энергетического сектора, как ожидается, выросли в минувшем квартале на 7,8%, показатели выручки - на 4,4%.

Стоимость бумаг Dollar General опустилась по итогам торгов на 0,5%. Крупнейший в США оператор сети дисконтных магазинов Dollar General Corp. объявил о намерении открыть 1 тыс. новых магазинов в стране в 2017 году и нанять 10 тыс. новых сотрудников.

Акции Macy's Inc., крупнейшей в США сети универмагов, подскочили в цене на 6,4% на информации о том, что канадская Hudson's Bay Co. рассматривает возможность поглощения Macy's Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу подскочил на 0,9% - до 20071, 46 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,7%, составив 2297,42.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,5% - до 5666,77 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются вслед за ростом котировок акций финансового сектора.

Причиной этого являются ожидания, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит закон Додда-Фрэнка 2010 года для того, чтобы кардинально ослабить регулирование сектора финансовых услуг.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия рынка на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 7:53 МСК выросли соответственно на 0,14% и 0,23%.

Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 1,6%.

Цена акций Mitsubishi UFJ Financial Group поднялась на 3,6%. Крупнейший японский банк сообщил о росте прибыли по итогам прошедшего квартала на 17%, что стало неожиданностью для аналитиков.

Хорошая отчетность стала фактором резкого скачка рыночной стоимости Yahoo Japan Corp. - почти на 14%.

Капитализация Honda Motor выросла на 1,9%. Автопроизводитель увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, который завершился в декабре, на 36% и во второй раз улучшил прогноз операционной прибыли на весь фингод.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:08 МСК увеличился на 0,65%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,42%.

На торгах в Гонконге дорожают акции китайских страховых компаний, включая China Life Insurance - на 6,1% и New China Life Insurance - на 5,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 МСК опустился на 0,11%, в то время как южнокорейский Kospi к этому времени прибавил 0,23%.

Цены на нефть растут в понедельник, продолжая отыгрывать новость о расширении США санкций против Ирана.

Подъем рынка, однако, сдерживается ожиданиями увеличения добычи в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК увеличилась на $0,17 (0,30%) - до $56,98 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,25 (0,44%) - до $56,81 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,17 (0,32%) - до $54 за баррель. Контракт подорожал на $0,29 (0,54%) - до $53,83 за баррель по итогам предыдущей сессии.

В пятницу нефть WTI подскочила в цене на 1,3% после того, как стало известно, что американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана. По сообщению Минфина США, в санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения". Ранее сообщалось, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности.

Тем временем, данные Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 17 штук - до 583 установок.

"Рынок ждет первой официальной оценки ОПЕК в отношении темпов сокращения добычи, при этом он внимательно отслеживает сигналы из США, - отмечает аналитик FatProphets в Сиднее Дэвид Леннокс. - Устойчивая стоимость нефти, поднявшаяся за последнее время, способствует увеличению производства нефти в США. Добыча растет не слишком быстро, однако этого достаточно, чтобы сдерживать подъем цен на нефть".

В минувшую субботу иранское агентство Shana сообщило со ссылкой на управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании National Iranian Oil Co. (NIOC) Али Кардора, что Иран может увеличить нефтедобычу к концу марта текущего года выше уровня в 4 млн баррелей в день.

Иран, освобожденный от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, наращивал производство все последние месяцы, доведя его до 3,7-3,8 млн баррелей в сутки, а также продавал сырье из накопленных за годы санкций запасов, сократив их до 25 млн с 75 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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