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Главная / Мнения аналитиков / В течение недели ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 пунктов индекса ММВБ с тенденцией к снижению - "Открытие Брокер"
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06 февраля 2017 года 10:07
В течение недели ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 пунктов индекса ММВБ с тенденцией к снижению - "Открытие Брокер"
"Предстоящая неделя для российских активов вновь может оказаться сложной, - предупреждает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Конечно, нефть дорожает и это способствует позитивному отношению к российским акциям. С другой стороны, пока нет конкретных поводов для реализации надежд на нормализацию отношений РФ и США, хотя вербальные сигналы всё же поступают. У рубля будет испытание в виде начинающихся покупок валюты в пользу Минфина. Ожидается, что ежедневно с 7 февраля ЦБ будет покупать валюту на 6,3 млрд рублей. Впрочем, объем этот далеко не огромен для российского валютного рынка, поэтому влияние будет ограничено. Тем не менее, на коротких отрезках основные валютные пары могут демонстрировать повышенную волатильность. В целом, на рынке ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 с тенденцией к снижению".
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06 февраля 2017 года 10:28
"Российский рынок акций консолидируется выше 2215 пунктов ММВБ, что в целом выглядит оправданным при текущих ценах на нефть и сохранении положительного сентимента по глобальным активам. Помимо мировых новостей ключевым драйвером для фондового рынка станет реакция рубля на начало покупок валюты ЦБР... читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:21
В моменте внешний фон остается благоприятным для продолжения покупок на локальном рынке российского госдолга - Росбанк
"Укрепление рубля и нейтральные итоги заседания ФРС способствовали покупкам ОФЗ в течение большей части прошедшей недели. Лидерами укрепления стали "длинные" бумаги с фиксированным купоном: так, за неделю доходность 10-летней бумаги 26207 снизилась на 5 бп, а 15-летней 26218 – на 10 бп. В моменте... читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:16
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника, рубль немного укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся рост мировых цен на нефть. читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:00
"Мы прогнозируем рост индекса ММВБ до 2230-2235 пунктов на открытии торгов. Внешний фон складывается позитивным. В пятницу американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 пошел снова на штурм отметки 3000 пунктов на фоне хорошей макростатистики и подписании указа об ослаблении закона... читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:00
Москва. 6 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на текущем уровне 10% годовых и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:55
"Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, заседание ФРС не принесло уверенности инвесторам относительно укрепления доллара, - комментирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Данная ситуация воспринимается с позитивом для остальных валют и товарных активов. Котировки золота на... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:48
езультирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Шагова Олега, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $57 за... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
В понедельник утром среди аналитиков нет единого мнения о направлении движения на рынке акций. В целом возможен рост фондовых индексов. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
отировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
В пятницу рубль продемонстрировал внушительный подъем, обновив максимумы за полтора года, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Ралли валюты было обусловлено риторикой Банка России, ослаблением доллара, а также в целом благоприятным настроем участников рынка в отношении рисковых активов.... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:27
"Индекс ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно. Если рассматривать складывающуюся картину как консолидацию после снижения от 2260-2270 пунктов по индексу ММВБ, то далее стоит рассчитывать на новые попытки развить снижение к 2150 пунктам. Однако соотношение сил может... читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:40
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:15
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря нефти и итогам заседания ЦБ РФ
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, при этом доллар опустился ниже отметки 59 руб./$1; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:01
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за фондовой Европой и нефтью, динамика blue chips оказалась смешанной из-за резкого укрепления рубля после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; лидировали бумаги энергетиков, и упали после недельного ралли бумаги металлургов. читать дальше
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