.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утренние прогнозы: значительных изменений не будет
.
ГЛАВНОЕ
Потенциал снижения ключевой ставки в 1-м полугодии уменьшился
Банк России, ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 10% годовых, изменил сигнал о будущей направленности ДКП. Регулятор заявил об уменьшении потенциала снижения ставки в 1-м полугодии
 
Столыпинский клуб предлагает сделать ставку на регионы
Эксперты продолжают обсуждать подходы к изменению характера экономики России. Предложения по ускорению темпов роста ВВП выше среднемирового значения (3%) сейчас собирает Минэкономразвития. Задачу расти лучше мировой экономики перед правительством в...
 
Басаргин начал череду отставок губернаторов
Объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов может быть сделано в ближайшие дни, сообщают "Ведомости". "Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении...
 
Спецстрой лишили управленческих функций
Министерство обороны РФ фактически лишило Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) управленческих функций. Как рассказали "Коммерсанту" несколько источников в центральном аппарате Минобороны РФ, а также топ-менеджеры...
 
06 февраля 2017 года 09:45

Утренние прогнозы: значительных изменений не будет

В понедельник утром среди аналитиков нет единого мнения о направлении движения на рынке акций. В целом возможен рост фондовых индексов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2225-2230 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что повышение мировых цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно. Если рассматривать складывающуюся картину как консолидацию после снижения от 2260-2270 пунктов по индексу ММВБ, то далее стоит рассчитывать на новые попытки развить снижение к 2150 пунктам. Однако соотношение сил может достаточно быстро измениться в пользу покупателей. Признаком этого может стать выход выше 2240-2250 пунктов. В этом варианте ждем далее восходящее движение с ориентиром 2280-2300 или выше".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы полагаем, что в понедельник российский рынок может открыться в положительной области и продемонстрировать рост выше 2230 пунктов ММВБ в течение дня. При этом локальная цель реализации текущего импульса к росту пока видится в районе 2245-2250 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В целом на рынке ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 по ММВБ с тенденцией к снижению".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Высказывание вице-президента США М. Пенса относительно возможного снятия санкций с РФ в ближайшие месяцы, скорее всего, добавит оптимизма покупателям. Также отмена в США закона Додда-Фрэнка, возможно, сможет оказать положительное влияние при наращивании долгосрочных "длинных" позиций в сырье и акциях американскими инстуциональными инвесторами".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня мы ожидаем "боковую" динамику по российским индексам с проторговкой текущих уровней. Среди бумаг мы бы отметили акции РусГидро, Сургунефтегаза".


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 февраля 2017 года 10:28
Российский рынок может продемонстрировать рост выше 2230 пунктов ММВБ в течение дня - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций консолидируется выше 2215 пунктов ММВБ, что в целом выглядит оправданным при текущих ценах на нефть и сохранении положительного сентимента по глобальным активам. Помимо мировых новостей ключевым драйвером для фондового рынка станет реакция рубля на начало покупок валюты ЦБР...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 10:21
В моменте внешний фон остается благоприятным для продолжения покупок на локальном рынке российского госдолга - Росбанк
"Укрепление рубля и нейтральные итоги заседания ФРС способствовали покупкам ОФЗ в течение большей части прошедшей недели. Лидерами укрепления стали "длинные" бумаги с фиксированным купоном: так, за неделю доходность 10-летней бумаги 26207 снизилась на 5 бп, а 15-летней 26218 – на 10 бп. В моменте...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 10:16
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов понедельника, отыгрывая рост нефти
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника, рубль немного укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся рост мировых цен на нефть.    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 10:07
В течение недели ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 пунктов индекса ММВБ с тенденцией к снижению - "Открытие Брокер"
"Предстоящая неделя для российских активов вновь может оказаться сложной, - предупреждает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Конечно, нефть дорожает и это способствует позитивному отношению к российским акциям. С другой стороны, пока нет конкретных поводов для реализации надежд...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 10:00
Прогнозируем рост индекса ММВБ до 2230-2235 пунктов на открытии торгов - Банк "Глобэкс"
"Мы прогнозируем рост индекса ММВБ до 2230-2235 пунктов на открытии торгов. Внешний фон складывается позитивным. В пятницу американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 пошел снова на штурм отметки 3000 пунктов на фоне хорошей макростатистики и подписании указа об ослаблении закона...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 10:00
На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики
Москва. 6 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на текущем уровне 10% годовых и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 09:55
В понедельник ожидаем боковую динамику по российским фондовым индексам - "Алор Брокер"
"Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, заседание ФРС не принесло уверенности инвесторам относительно укрепления доллара, - комментирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Данная ситуация воспринимается с позитивом для остальных валют и товарных активов. Котировки золота на...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 09:48
Рост цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам - ИФК "Солид"
езультирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Шагова Олега, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $57 за...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 09:45
Цены на нефть растут в понедельник
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются.    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 09:39
В краткосрочной перспективе Brent может оказаться под умеренным давлением - eToro
отировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит...    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 09:39
Рубль может начать неделю с умеренной коррекции - InstaForex
В пятницу рубль продемонстрировал внушительный подъем, обновив максимумы за полтора года, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Ралли валюты было обусловлено риторикой Банка России, ослаблением доллара, а также в целом благоприятным настроем участников рынка в отношении рисковых активов....    читать дальше
.
06 февраля 2017 года 09:27
ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно - Инвестиционная палата
"Индекс ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно. Если рассматривать складывающуюся картину как консолидацию после снижения от 2260-2270 пунктов по индексу ММВБ, то далее стоит рассчитывать на новые попытки развить снижение к 2150 пунктам. Однако соотношение сил может...    читать дальше
.
03 февраля 2017 года 20:40
Рынок акций на неделе просел из-за не сбывшихся надежд на скорую отмену санкций США к РФ
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной.    читать дальше
.
03 февраля 2017 года 20:15
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря нефти и итогам заседания ЦБ РФ
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, при этом доллар опустился ниже отметки 59 руб./$1; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России.    читать дальше
.
03 февраля 2017 года 20:01
Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью, но неделю закрыл в минусе
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за фондовой Европой и нефтью, динамика blue chips оказалась смешанной из-за резкого укрепления рубля после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; лидировали бумаги энергетиков, и упали после недельного ралли бумаги металлургов.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.