Утренние прогнозы: значительных изменений не будет

В понедельник утром среди аналитиков нет единого мнения о направлении движения на рынке акций. В целом возможен рост фондовых индексов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2225-2230 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что повышение мировых цен на нефть может прибавить оптимизма отечественным инвесторам".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно. Если рассматривать складывающуюся картину как консолидацию после снижения от 2260-2270 пунктов по индексу ММВБ, то далее стоит рассчитывать на новые попытки развить снижение к 2150 пунктам. Однако соотношение сил может достаточно быстро измениться в пользу покупателей. Признаком этого может стать выход выше 2240-2250 пунктов. В этом варианте ждем далее восходящее движение с ориентиром 2280-2300 или выше".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы полагаем, что в понедельник российский рынок может открыться в положительной области и продемонстрировать рост выше 2230 пунктов ММВБ в течение дня. При этом локальная цель реализации текущего импульса к росту пока видится в районе 2245-2250 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В целом на рынке ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 по ММВБ с тенденцией к снижению".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Высказывание вице-президента США М. Пенса относительно возможного снятия санкций с РФ в ближайшие месяцы, скорее всего, добавит оптимизма покупателям. Также отмена в США закона Додда-Фрэнка, возможно, сможет оказать положительное влияние при наращивании долгосрочных "длинных" позиций в сырье и акциях американскими инстуциональными инвесторами".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня мы ожидаем "боковую" динамику по российским индексам с проторговкой текущих уровней. Среди бумаг мы бы отметили акции РусГидро, Сургунефтегаза".