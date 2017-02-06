Российский рынок может продемонстрировать рост выше 2230 пунктов ММВБ в течение дня - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций консолидируется выше 2215 пунктов ММВБ, что в целом выглядит оправданным при текущих ценах на нефть и сохранении положительного сентимента по глобальным активам. Помимо мировых новостей ключевым драйвером для фондового рынка станет реакция рубля на начало покупок валюты ЦБР с целью пополнения фондов Минфина. Пока рубль сохраняет крепкие позиции, но в случае изменения тенденции возможно повышение активности покупок акций экспортеров (нефтегазовый сектор, производители удобрений и металлургический сектор) как на ожиданиях дальнейшего подъема цен на commodities благодаря эффекту ослабления доллара, так и отсутствия рисков сильного укрепления курса рубля, что могло бы негативно повлиять на рентабельность российских компаний. Мы полагаем, что в понедельник российский рынок может продемонстрировать рост выше 2230 пунктов ММВБ в течение дня. При этом локальная цель реализации текущего импульса к росту пока видится в районе 2245-2250 пунктов", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.